Жителей Алтайского края предупредили о дожде, сильном ветре и резком потеплении

В низинах возможны подтопления

09 марта 2024, 16:59, ИА Амител

Снегопад / Фото: unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае 10 марта, предупредили в МЧС региона.

В этот день на большей части территории ожидаются мокрый снег, дождь, гололед, гололедица и ветер с порывами до 20-22 м/с. Воздух в светлое время суток прогреется до +1...+6 градусов, а местами в предгорьях – до +11.

"В дневные часы возможно подтопление талыми водами пониженных мест рельефа и дорог", – подчеркнули в ведомстве.

Спасатели призывают водителей быть осторожными, следить за информацией о состоянии дорог и воздержаться от дальних поездок в непогоду.

Пешеходам советуют в сильный ветер обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями и около стен домов: могут обрушиться крыши и фасады. Лучше всего переждать метель дома, закрыв окна.