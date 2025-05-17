Жителей Алтайского края предупредили о грозах, граде и сильном ветре

Также синоптики прогнозируют похолодание

17 мая 2025, 13:55, ИА Амител

Фото: NOAA / unsplash.com

Погода ухудшится в Алтайском крае во второй половине дня 18 мая, следует из сообщения с сайта регионального Гидрометцентра.

В это время ожидаются дожди и грозы, при которых местами будут сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 18–23 м/с.

Помимо этого, 19 мая в крае будет похолодание.

В МЧС региона призвали переждать сильный ветер в капитальном строении. В случае нахождения на улице следует обходить рекламные щиты, и не укрываться под деревьями. Водителям также следует быть осторожными.

Ранее алтайский синоптик Людмила Сырых рассказала, что в последнюю пятидневку мая в регионе есть вероятность заморозков из-за волны холода.