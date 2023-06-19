Жителей Алтайского края предупредили о грозе и сильном ветре

В МЧС призвали быть осторожнее в непогоду

19 июня 2023, 15:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дожди, грозы, град и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае днем 20 июня и в первой половине ночи 21 июня, сообщили в ГУ МЧС региона.

"В Алтайском крае днём 20 июня и в первой половине ночи 21 июня ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град, усиление ветра до 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с", – предупредили в ведомстве.

Жителей призывают быть осторожнее в грозу: не пользоваться дома электроприборами, держаться подальше от проводов, антенн, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.