Жителей Алтайского края предупредили о возможных помехах на экранах телевизоров

Временные неполадки будут связаны с интерференцией

16 февраля 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кратковременные помехи на экранах телевизоров в Алтайском крае возможны с 19 февраля по 13 марта с 12:37 до 13:45. Их продолжительность будет составлять от нескольких секунд до 26 минут в сутки, предупредили в пресс-службе регионального правительства.

Временные неполадки будут связаны с интерференцией – при этом сезонном явлении положение спутника связи относительно Солнца приводит к кратковременному ухудшению сигнала вплоть до пропадания.

"Цифровые технологии трансляции сделали воздействие интерференции практически незаметным для телезрителей. Тем не менее на пиковый период интерференции предусмотрен перевод радиотелевизионных передающих станций на приём сигнала с другого спутника. При этом не любое приёмное оборудование телезрителей способно мгновенно поймать возобновлённый сигнал со станции", – пояснил главный инженер филиала РТРС "Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр" Андрей Ананченко.

По его словам, телевизоры и приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки, что приводит к замерзанию, рассыпанию или полному исчезновению картинки. В таких случаях следует на минуту выключить телевизор или приставку. Если же это не помогло, нужно запустить в меню автопоиск каналов, чтобы восстановить приём.