Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В Славгороде при этом в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность

07 июля 2023, 11:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Высокую пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае с 8 по 10 июля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В Алтайском крае в период с 8 по 10 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс), в Славгороде сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", – рассказали в ведомстве.

Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.