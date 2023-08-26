Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В МЧС просят людей быть осторожнее

26 августа 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Высокую пожароопасность прогнозируют в Алтайском крае с 26 по 28 августа, сообщили в региональном МЧС.

"В период с 26 по 28 августа местами в западных районах ожидается высокая (4 класс) пожароопасность", - говорится в сообщении.

В связи с устоявшейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.