Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В МЧС просят людей быть осторожнее

28 августа 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в период с 29 августа по 1 сентября местами в западных районах ожидается высокая пожароопасность, сообщили в МЧС региона.

"Высокий 4 класс ожидается в Кулундинском, Рубцовском, Ключевском, Поспелихинском районах", – перечислили в ведомстве.

Из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды возможно увеличение количества пожаров. Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.