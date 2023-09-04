Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В МЧС просят людей быть осторожнее

04 сентября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за жаркой и сухой погоды в Алтайском крае с 5 по 8 сентября прогнозируют высокую пожароопасность 4 класса, сообщили в региональном МЧС.

"4 класс ожидается в Алейском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Ключевском, Кулундинском, Родинском, Солонешенском, Тогульском, Троицком, Угловском, Усть-Калманском, Целинном, Мамонтовском районах и городах Алейске и Заринске", – перечислили в ведомстве.

Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.