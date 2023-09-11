Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В МЧС просят людей быть осторожнее

11 сентября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за жаркой и сухой погоды в Алтайском крае с 12 по 15 сентября прогнозируют пожароопасность 4 класса, сообщили в региональном МЧС.

"4 класс ожидается в Бийском, Змеиногорском, Зональном, Рубцовском, Смоленском, Тогульском, Усть-Пристанском, Первомайском, Троицком, Алейском, Поспелихинском, Усть-Калманском, Солонешенском, Чарышском районах и городах Барнауле и Белокурихе", – перечислили в ведомстве.

Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.



