Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности
В МЧС просят людей быть осторожнее
16 сентября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды с 16 по 18 сентября сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщили в региональном МЧС.
"На 16 сентября 4 класс ожидается в Краснощековском районе", – подчеркнули в ведомстве.
Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.
В случае пожара необходимо звонить по номеру 112 или 101.
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