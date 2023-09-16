Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В МЧС просят людей быть осторожнее

16 сентября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды с 16 по 18 сентября сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщили в региональном МЧС.

"На 16 сентября 4 класс ожидается в Краснощековском районе", – подчеркнули в ведомстве.

Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

В случае пожара необходимо звонить по номеру 112 или 101.