Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В МЧС просят людей быть осторожнее

09 октября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 10 по 13 октября сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщили в региональном МЧС.

"В связи с установившейся теплой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров", – подчеркнули в ведомстве.

Людей призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

В случае пожара необходимо звонить по номеру 112 или 101.