Людей призывают не есть такой хлеб

24 февраля 2024, 18:45, ИА Амител

Белый хлеб / Фото: unsplash.com

Хлеб в Алтайском крае может быть заражен картофельной палочкой из-за снижения качества урожая в прошедшем сезоне.

Как сообщают "Вести Алтай", этот микроорганизм активно размножается в теплой и влажной среде, а гибнет только после шестичасового кипячения.

Поселившаяся в зерне, а затем и в муке картофельная палочка выносит высокие температуры в печи и оказывается в хлебе, вызывая развитие картофельной болезни. В таком случае на 2-3 сутки хлеб приобретает сладкий запах, а мякиш обрастает темными пятнами и становится липким.

Специалисты призывают ни в коем случае не есть такой хлеб: в противном и самом безопасном случае это может обернуться кишечным расстройством.