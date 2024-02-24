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Жителей Алтайского края предупредили о заражении хлеба опасным микробом

Людей призывают не есть такой хлеб

24 февраля 2024, 18:45, ИА Амител

Белый хлеб / Фото: unsplash.com
Белый хлеб / Фото: unsplash.com

Хлеб в Алтайском крае может быть заражен картофельной палочкой из-за снижения качества урожая в прошедшем сезоне.

Как сообщают "Вести Алтай", этот микроорганизм активно размножается в теплой и влажной среде, а гибнет только после шестичасового кипячения.

Поселившаяся в зерне, а затем и в муке картофельная палочка выносит высокие температуры в печи и оказывается в хлебе, вызывая развитие картофельной болезни. В таком случае на 2-3 сутки хлеб приобретает сладкий запах, а мякиш обрастает темными пятнами и становится липким.

Специалисты призывают ни в коем случае не есть такой хлеб: в противном и самом безопасном случае это может обернуться кишечным расстройством.

Алтайский край Продукты

Комментарии 29

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Гость

19:18:06 24-02-2024

А что кушать то можно? Молочку, которая не прокисает, колбасу без мяса, нитритные овощи, курятину которая растворяется при закипании... , и прочие зверства импортозамещателей ???

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Гость

20:08:48 24-02-2024

Чего только не наговорят.Ну надо....

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Гость

20:40:37 25-02-2024

Гость (20:08:48 24-02-2024) Чего только не наговорят.Ну надо....... А вы сами то когда нибудь видели такой хлеб, ели его, если нет тогда и не говорите что наговаривают. Картофельная палочка действительно есть, если она появилась то очень трудно от неё избавиться. Если в хорошую муку даже горсть такой муки попадёт то всё можно в утиль.

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Гость

20:22:59 24-02-2024

Производители и Надзорные органы не должны допустить зараженную муку и хлеб к реализации. Угроза здоровью и жизни граждан - уголовная статья.

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Гость

06:59:47 25-02-2024

Гость (20:22:59 24-02-2024) Производители и Надзорные органы не должны допустить заражен... Кого-нибудь посадили по этой статье?

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Гость

08:00:42 25-02-2024

Гость (20:22:59 24-02-2024) Производители и Надзорные органы не должны допустить заражен... Да-да. И пальмовое масло ( запрещенное в загнивающей Европе) тоже не должны допускать, но мы его наблюдаем во всей молокосодержащей продукции.

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Гость

20:58:55 24-02-2024

А кто допускает такую муку в производство?

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Лена

22:37:24 24-02-2024

А если такой хлеб съели в первый день, когда признаки не видны, то всё равно симптомы болезни проявятся или нет?

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Гость

17:48:16 25-02-2024

Лена (22:37:24 24-02-2024) А если такой хлеб съели в первый день, когда признаки не вид... Опасна ли картофельная болезнь для человека?
Считается, что картофельная палочка не является патогенной для человека, а значит употребление зараженного хлеба до развития симптомов порчи считается неопасным и допустимым. Вряд-ли кто-то по своей воле захочет употреблять в пищу зловонный продукт со слизью вместо мякиша.

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Гость

23:35:50 24-02-2024

Сегодня ел несъедобный хлеб липкий и запахом прогорклого, жаль раньше не почел новость, не стал бы доедать

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Валентина

00:09:31 25-02-2024

Хорошее зерно на экспорт отправляют , а своим соотечественникам оставляют дрянь - вот и причина .

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Гостья

00:28:30 25-02-2024

Не поняла сейчас. Теперь нужно хлеб выдержать 2-3 дня, чтобы удостовериться, что он не оброс тёмными пятнами и не приобрёл сладкий запах? Типо нас предупредили, дальше сами?!!

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Гость

17:49:24 25-02-2024

Гостья (00:28:30 25-02-2024) Не поняла сейчас. Теперь нужно хлеб выдержать 2-3 дня, чтобы... Пока хлеб не "поплыл"- он не опасен.

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Гость

20:45:46 25-02-2024

Гостья (00:28:30 25-02-2024) Не поняла сейчас. Теперь нужно хлеб выдержать 2-3 дня, чтобы... Такой хлеб видно уже на следующий день. А ни так как пишут через день два. Просто я работала и попалась такая мука, на следующий день мякишь был уже липкий и начинался запах. В первый день хлеб как хлеб ни чего подозрительного.

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Забайкалье

03:34:51 25-02-2024

Пеку хлеб из муки алтайском 1 сорта. Хлеб портится на третий день.. Алтайская мука всегда считалась лучшей. Что же покупать.

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Людмила

10:14:07 25-02-2024

Забайкалье (03:34:51 25-02-2024) Пеку хлеб из муки алтайском 1 сорта. Хлеб портится на третий... портится или засыхает?Я пеку из высшего сорта.часть нарезаю и в морозилку.все нормально.Тоже стараюсь Алейку покупать мли Макфу

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Гость

12:51:14 25-02-2024

Забайкалье (03:34:51 25-02-2024) Пеку хлеб из муки алтайском 1 сорта. Хлеб портится на третий... //Хорошие сорта уехали туда,где нужнее. Как сказал бывший президент Медведев, Сибирь для преступников. Типа не достойны.

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Гость

20:22:29 25-02-2024

"Забайкалье (03:34:51 25-02-2024) Пеку хлеб из муки алтайском 1 сорта. Хлеб портится..."
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Для меня лучшая проверенная годами мука от Мельника, нет претензий к муке других производителей: Благовещенка, Калманка (бывают редко), алтайская от Яшкино и даже не дорогая Коротоякская из Хабаров (только для хлеба).)

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гость

10:24:48 25-02-2024

Сколько было жалоб на качество продаваемого хлеба ,сколько сравнений по хлебу который пекли при СССР. Нет уже дошло до того ,что в сети магазинов появилась некая отрава. Нет ну есть власть в городе или в обще чиновники страх потеряли. Ну какой то контроль ,это же стратегический товар хлеб. Ну не продавайте такой хлеб.А по телевизору только и видно как В.П. значки и грамоты раздаёт,и обещает,обещает ,ну просто фантаст какой то. Очень жаль,куда наш город идёт...

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Гость

17:49:15 25-02-2024

гость (10:24:48 25-02-2024) Сколько было жалоб на качество продаваемого хлеба ,сколько с... Наш город уже пришел. Как там у известного автора: Достиг вершин лондонского дна.

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Галина

10:29:58 25-02-2024

Кажется, кто то хочет, чтобы мы вымерли с голоду. Раз уж короновирус не справился.

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Ru

10:42:36 25-02-2024

Думаю с магазинным хлебом будет все норм, он и так не прописан (странное слово), так как там препаратов от плесени много. Возможно соврк енные мягкие хлеба где есть много воды, они будут прокисать быстро или там вообще одни химикаты тогда будут. Вообще сейчас люди думают как хорошо такой мягкий хлеб, конечно туда добавляют влагоудердивающие агенты ,что бы продать вам воду по цене хлеба.. ну и эту воду любит плесень и прочие грибки, и вот нудно сыпать фунгициды..во чем пеките хлеб сами, и спасаетесь ещё заодно от пальсухи,которая в хлебе

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Гость

11:00:33 25-02-2024

Если только на 3 сутки проявляются пятна, а если свежий хлеб? Предупредили они, а делать то делают чего???? Сейчас этот хлеб везде будет и муку не уничтожат, это же деньги. Будем дристать

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Сергей

11:08:20 25-02-2024

И куда смотрят санитарные органы??или члены??

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гость

12:21:53 25-02-2024

Какой хлеб есть?

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Гость

16:15:59 25-02-2024

Гость (20:58:55 24-02-2024) А кто допускает такую муку в производство?... Наличие картофельной палочки в пшеничной муке , не является показателем по которому бракуется мука . С этой проблемой довольно-так легко справится непосредственно при изготовлении хлебобулочных изделий , для чего существуют технологические инструкции при производстве продукции , о чем обязан знать технолог хлебокомбината

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Гость

00:46:00 26-02-2024

Гость (16:15:59 25-02-2024) Наличие картофельной палочки в пшеничной муке , не является ... Зачем тогда панику нагнетать?

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Николай

19:12:39 25-02-2024

Этот микроб ещё от царя гороха. Заражаются мельницы. Но это такая редкость, потому что контроль жесточайший и борьба моментальная. Это какая то падаль напоролась на этот микроб, ну и развернула это в очередной конец света. Мука в магазине, любая, чистая от картофельной палочки!

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Гость

15:12:35 26-02-2024

Забайкалье (03:34:51 25-02-2024) Пеку хлеб из муки алтайском 1 сорта. Хлеб портится на третий... А я пеку тоже на Алтайской муке 1сорта ,"Алейка",на своей закваске,так он неделю на столе,месяц в холодильнике и как свежий.Нарезаем,сколько нужно,подогрели в духовке,кто спешит,в микроволновке и несказанно вкусно.

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