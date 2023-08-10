Жителей Алтайского края приглашают установить спортивный рекорд

Это должны будут сделать сразу 2,5 тысячи человек

10 августа 2023, 12:05, ИА Амител LjN8K659k

Отжимание / Фото: Freepik

12 августа 2023 года в 10:00 в барнаульском Парке спорта А. Смертина будет установлен спортивный рекорд по самому массовому выполнению упражнений из нормативов ГТО (отжимания от пола) в России. Чтобы это сделать, потребуется участие более 2,5 тыс. человек, которые одновременно выполнят 10 отжиманий. Присоединяйтесь и вы.

А могу ли я участвовать в установлении рекорда?

Да, конечно. К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашают и детей, и взрослых всех возрастов. Всех, кто хочет попасть в спортивную историю региона и получить именной сертификат рекордсмена России. Для фиксации спортивного рекорда России важен каждый участник, так что приходите вместе с друзьями, родственниками и коллегами.

Министерство спорта региона подчеркивает, что выполнение рекорда состоится при любой погоде.

Так, я хочу прийти, что надо для этого сделать?

Да все просто. Зарегистрируйтесь по этой ссылке. И приходите 12 августа в Парк спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, д. 12в) в 10:00. За выполнение 10 отжиманий каждый получит свой именной сертификат рекордсмена России.

Программа такая:

10:00-10:40 – регистрация и расстановка участников на стадионе;

10:40-11:00 – спортивная разминка;

11:00 – выполнение рекорда (отжимание в количестве 10 раз);

11:30-12:00 – вручение участникам персональных сертификатов.

А как именно будут фиксировать рекорд?

Для фиксации спортивного рекорда по самому массовому выполнению упражнений из нормативов ГТО в Барнаул приедет главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он проверит количество участников, точность выполнения упражнений и примет решение об официальной регистрации рекорда России.

Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.

ИП Сингач Артем Николаевич

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