Жителей Алтайского края приглашают установить спортивный рекорд
Это должны будут сделать сразу 2,5 тысячи человек
10 августа 2023, 12:05, ИА Амител LjN8K659k
12 августа 2023 года в 10:00 в барнаульском Парке спорта А. Смертина будет установлен спортивный рекорд по самому массовому выполнению упражнений из нормативов ГТО (отжимания от пола) в России. Чтобы это сделать, потребуется участие более 2,5 тыс. человек, которые одновременно выполнят 10 отжиманий. Присоединяйтесь и вы.
А могу ли я участвовать в установлении рекорда?
Да, конечно. К участию в самом массовом выполнении норм ГТО в России приглашают и детей, и взрослых всех возрастов. Всех, кто хочет попасть в спортивную историю региона и получить именной сертификат рекордсмена России. Для фиксации спортивного рекорда России важен каждый участник, так что приходите вместе с друзьями, родственниками и коллегами.
Министерство спорта региона подчеркивает, что выполнение рекорда состоится при любой погоде.
Так, я хочу прийти, что надо для этого сделать?
Да все просто. Зарегистрируйтесь по этой ссылке. И приходите 12 августа в Парк спорта А. Смертина (ул. Энтузиастов, д. 12в) в 10:00. За выполнение 10 отжиманий каждый получит свой именной сертификат рекордсмена России.
Программа такая:
- 10:00-10:40 – регистрация и расстановка участников на стадионе;
- 10:40-11:00 – спортивная разминка;
- 11:00 – выполнение рекорда (отжимание в количестве 10 раз);
- 11:30-12:00 – вручение участникам персональных сертификатов.
А как именно будут фиксировать рекорд?
Для фиксации спортивного рекорда по самому массовому выполнению упражнений из нормативов ГТО в Барнаул приедет главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он проверит количество участников, точность выполнения упражнений и примет решение об официальной регистрации рекорда России.
Организатор мероприятия: Министерство спорта Алтайского края.
ИП Сингач Артем НиколаевичРеклама
12:12:43 10-08-2023
А контактные данные организаторов, для участия?
12:50:09 10-08-2023
Гость (12:12:43 10-08-2023) А контактные данные организаторов, для участия?... ] Так там же ссылка есть на регистрацию, как участника. И даже код на картинке. Или вам контакты Минспорта нужны?