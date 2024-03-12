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Жителей Алтайского края призвали подготовить свои дома к таянию снега

Паводок может начаться уже в третью декаду марта

12 марта 2024, 07:50, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / pixabay.com
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / pixabay.com

Весной растаявший снег может подтопить частные дома, дачи и гаражи в низинах, а потому собственники должны заранее позаботиться о своем имуществе, сообщили в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Для этого нужно своевременно убрать снег на придомовой территории, прочистить водоотводы, а также перенести вещи и продукты в безопасное место и перегнать скот на возвышенные места.

По данным ведомства, первая волна паводка в крае прогнозируется уже на третью декаду марта, вторая – на середину мая.

Ранее в Гидрометцентре региона рассказали, как аномальная зима может осложнить паводок в Алтайском крае.

Алтайский край Паводок

Комментарии 5

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Гость

10:27:27 12-03-2024

Большим и малым домам - большое плаванье.

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Гость

10:45:32 12-03-2024

Кто же позаботится о Калинина 6. Уже давно плаваем со всех сторон

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Гость

11:15:44 12-03-2024

У лисы была избушка ледяная, а у зайца — лубяная. Пришла весна — красна, у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому.

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Тортилла

17:06:31 12-03-2024

Интересно, куда и как убрать снег?!!! Соседу под окошко? А он тает, так-то и вода течёт!!! У меня уже уголь плавает. Вокруг нет воды-вся в углярке!!! :(

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Гость

18:50:35 13-03-2024

Все дороги в Бийске затопило,даже рельсы трамвайные,опять виновата природа,а как же нац.проект "Безопасные и качественные дороги?", кладут асфальт ливневки нигде нет,а так-то город наукоград.

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