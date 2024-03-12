Жителей Алтайского края призвали подготовить свои дома к таянию снега

Паводок может начаться уже в третью декаду марта

12 марта 2024, 07:50, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / pixabay.com

Весной растаявший снег может подтопить частные дома, дачи и гаражи в низинах, а потому собственники должны заранее позаботиться о своем имуществе, сообщили в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Для этого нужно своевременно убрать снег на придомовой территории, прочистить водоотводы, а также перенести вещи и продукты в безопасное место и перегнать скот на возвышенные места.

По данным ведомства, первая волна паводка в крае прогнозируется уже на третью декаду марта, вторая – на середину мая.

Ранее в Гидрометцентре региона рассказали, как аномальная зима может осложнить паводок в Алтайском крае.