Жителей Алтайского края призвали подготовить свои дома к таянию снега
Паводок может начаться уже в третью декаду марта
12 марта 2024, 07:50, ИА Амител
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / pixabay.com
Весной растаявший снег может подтопить частные дома, дачи и гаражи в низинах, а потому собственники должны заранее позаботиться о своем имуществе, сообщили в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
Для этого нужно своевременно убрать снег на придомовой территории, прочистить водоотводы, а также перенести вещи и продукты в безопасное место и перегнать скот на возвышенные места.
По данным ведомства, первая волна паводка в крае прогнозируется уже на третью декаду марта, вторая – на середину мая.
Ранее в Гидрометцентре региона рассказали, как аномальная зима может осложнить паводок в Алтайском крае.
10:27:27 12-03-2024
Большим и малым домам - большое плаванье.
10:45:32 12-03-2024
Кто же позаботится о Калинина 6. Уже давно плаваем со всех сторон
11:15:44 12-03-2024
У лисы была избушка ледяная, а у зайца — лубяная. Пришла весна — красна, у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому.
17:06:31 12-03-2024
Интересно, куда и как убрать снег?!!! Соседу под окошко? А он тает, так-то и вода течёт!!! У меня уже уголь плавает. Вокруг нет воды-вся в углярке!!! :(
18:50:35 13-03-2024
Все дороги в Бийске затопило,даже рельсы трамвайные,опять виновата природа,а как же нац.проект "Безопасные и качественные дороги?", кладут асфальт ливневки нигде нет,а так-то город наукоград.