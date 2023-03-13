Жителей Алтайского края призывают сообщить, где торгуют смертью

В полиции рассказали, куда можно сообщить о незаконном обороте наркотиков

13 марта 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 13 по 24 марта пройдёт первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", информируют в региональном ГУ МВД.

"Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, сбору и проверке значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц", – пояснили в ведомстве.

Сообщить о незаконном обороте наркотиков можно по круглосуточному телефону ГУ МВД России по Алтайскому краю – 8 (3852) 630-315 либо в ближайший отдел внутренних дел по номеру 102.