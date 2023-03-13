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Жителей Алтайского края призывают сообщить, где торгуют смертью

В полиции рассказали, куда можно сообщить о незаконном обороте наркотиков

13 марта 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 13 по 24 марта пройдёт первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", информируют в региональном ГУ МВД.

"Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, сбору и проверке значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц", – пояснили в ведомстве.

Сообщить о незаконном обороте наркотиков можно по круглосуточному телефону ГУ МВД России по Алтайскому краю – 8 (3852) 630-315 либо в ближайший отдел внутренних дел по номеру 102.

Комментарии 11

  • Соль и сахар - белая смерть, водка - жидкая смерть, сигареты - вонючая смерть, колбаса - соевая смерть. В Мгамните всем этим торгуют.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Сахар - белая смерть. Торгуют в любом продуктовом...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Во всех продуктовых магазинах торгуют смертью, в том числе и тех, которые входят в сеть ратующего за ЗОЖ физкультурника. Притом, речь не только о табаке, алкоголе и сахаре, а и, в том числе о низкокачественных продуктах, продающихся, тем не менее, по цене нормальных.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Да.да.. а еще дуст вонючая смерть, и дуст!! и карандаш от тараканов продают в хозмаге...
    13 марта, Гость   Ответить
  • тьфу.. дихлофос!
    13 марта, Гость   Ответить
  • А вот тут закладчики дискредитировали эту идею. Шутками, прибаутками....
    13 марта, Гость   Ответить
  • Они в курсе,сколько минут требуется закладчику и сколько часов полиции доехать до адреса?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Один раз звонил в полицию-дрались таксисты под окнами, приехали через 30 минут. К тому времени уже никого не было. Оперативней надо бы.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Один раз звонил в полицию, вообще трубку не взяли.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Пчелы против меда? Что то новое в царстве- государстве...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Любого "нарка" берём...пальчик в дверь...и о чудо - с десяток адресов, явок и мест где круглосуточно можно прикупить...но...опа ...а там все свои....
    14 марта, Гость   Ответить
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