Жителей Алтайского края призывают сообщить, где торгуют смертью
В полиции рассказали, куда можно сообщить о незаконном обороте наркотиков
13 марта 2023, 13:50, ИА Амител
В Алтайском крае с 13 по 24 марта пройдёт первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", информируют в региональном ГУ МВД.
"Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, сбору и проверке значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц", – пояснили в ведомстве.
Сообщить о незаконном обороте наркотиков можно по круглосуточному телефону ГУ МВД России по Алтайскому краю – 8 (3852) 630-315 либо в ближайший отдел внутренних дел по номеру 102.
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