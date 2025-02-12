Жителей Алтайского края в 12 раз чаще стали приглашать на работу в Китай

Всего за 2024 год резюме россиян получили 769 тысяч приглашений на иностранные вакансии — на 34% больше, чем за 2023 год

12 февраля 2025, 22:15, ИА Амител

Люди на работе Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Жителей Алтайского края стали в 12 раз чаще приглашать на работу в Китай. Это выяснили эксперты hh.ru, которые проанализировали приглашения на нероссийские вакансии.

Всего за 2024 год резюме россиян получили 769 тысяч приглашений на иностранные вакансии – это на 34% больше, чем за 2023 год. Резюме из Алтайского края получили 7,7 тыс. приглашений, что на 33% выше, чем в 2023 году. Отмечается, что речь идет именно о регионе, указанном в вакансии, – при этом сама компания может быть как российской, так и зарубежной.

Чаще всего жителей Алтайского края приглашали работать в Казахстан – 20%, или 1,5 тысячи приглашений. Второе место заняла Белоруссия (17%, или 1,3 тысячи), третье – Турция (6%, или 500 приглашений). Также предложения приходили из Грузии, Узбекистана и Китая (по 5%, или 400).

"Среди топа стран, из которых в 2024-м было отправлено больше всего приглашений на вакансии, наиболее значимо вырос интерес к специалистам из Алтайского края в Китае (в 2023 году было зафиксировано 29 приглашений, в 2024 – уже 351, рост в 12,1 раза). При этом в ряде стран произошла обратная тенденция, в частности, снизился поток приглашений на работу из Грузии (с 432 до 375, снижение на 13%), Казахстана (с 1,6 тыс. до 1,5 тыс., снижение на 5%)", – прокомментировала ситуацию директор "hh.ru Сибирь" Екатерина Дегтярева.

Чаще всего приглашения получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты, разработчики (10%), операторы call-центра (5%), дизайнеры, художники, менеджеры по маркетингу, интернет-маркетологи (по 4%), учителя, преподаватели, педагоги, SMM-менеджеры, контент-менеджеры (по 3%), специалисты технической поддержки, секретари, помощники руководителя, ассистенты и тестировщики (по 2%).