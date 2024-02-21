Жителей Барнаула приглашают на самую русскую Масленицу

Традиционные проводы зимы пройдут 17 марта 2024 года в парке "Изумрудный"

21 февраля 2024, 07:50, ИА Амител erid: LjN8KA8PM

Афиша мероприятия / Иллюстрация: "Русское Радио Барнаул"

Весна-красна уже на пороге. А значит, пора провожать суровую зиму. Парк "Изумрудный" и "Русское Радио Барнаул" приглашают жителей и гостей города на "Самую русскую Масленицу". Мероприятие пройдет 17 марта 2024 года, начало в 12:00.

Игры, веселье и состязания

На празднике будет весело. Гостей ждут подвижные игры и азартные соревнования, в которых участники смогут продемонстрировать выносливость, ловкость и смекалку.

Настоящие силачи попробуют себя в поднятии деревянных гантелей, а смельчаки покорят высокий "масленичный столб". Тот, кто вскарабкается на верхушку первым, получит приятный приз от организаторов и партнеров мероприятия.

Приходите на проводы зимы – зарядитесь позитивом и встретите весну вместе с "Русским Радио Барнаул".

Партнеры проекта

Генеральный партнер – магазины низких цен "Светофор", которые предлагают товары для быстрых и выгодных покупок. Там всегда большой выбор необходимой и качественной продукции с небольшой наценкой, поскольку ее поставляют непосредственно от производителя. Не приходится переплачивать за бренд. Сеть дискаунтеров "Светофор" – магазины для людей, которые хотят и умеют экономить время и бюджет.

Главный партнер проекта – сеть фирменных магазинов "Тальменыч" от одного из самых крупных производителей свинины в Алтайском крае. "Тальменыч" – это натуральное свежее мясо, шашлыки, полуфабрикаты, колбасные изделия собственного производства.

Cпециальный партнер мероприятия – агентство недвижимости "Гнездо". Пора вить гнездышко: покупка-продажа недвижимости, помощь в оформлении ипотеки.

Возрастное ограничение 0+

ИП Шаповалова А.Д.

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