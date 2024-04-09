Жителей села на Алтае будут судить за кражу из леса поваленных ветром деревьев

Всем грозит до пяти лет лишения свободы

09 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае трех жителей села Малышев Лог будут судить за кражу ветровальных деревьев, совершенную "группой лиц по предварительному сговору", сообщает региональное МВД.

"С июля 2022 года по май 2023-го совершили хищение 70 стволов ветровальной древесины породы сосна в Волчихинском лесничестве, причинив ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края в размере более 60 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Сельчане признались в содеянном. Они пояснили, что древесину вывозили на тракторе с прицепом на местную пилораму, где распиливали на брус и доски. Всем троим грозит до пяти лет лишения свободы.