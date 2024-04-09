Жителей села на Алтае будут судить за кражу из леса поваленных ветром деревьев
Всем грозит до пяти лет лишения свободы
09 апреля 2024, 15:00, ИА Амител
Молот правосудия / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае трех жителей села Малышев Лог будут судить за кражу ветровальных деревьев, совершенную "группой лиц по предварительному сговору", сообщает региональное МВД.
"С июля 2022 года по май 2023-го совершили хищение 70 стволов ветровальной древесины породы сосна в Волчихинском лесничестве, причинив ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края в размере более 60 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Сельчане признались в содеянном. Они пояснили, что древесину вывозили на тракторе с прицепом на местную пилораму, где распиливали на брус и доски. Всем троим грозит до пяти лет лишения свободы.
15:06:40 09-04-2024
Вот вам и валежник.
15:26:44 09-04-2024
А что плохого они сделали? Вот у нас, , едем на работу, около ротора, сосна упала потчти на остановку. и лежит. это красиво?
КТО УБИРАТЬ БУДЕТ? АДМИНИСТРАЦИЯ!!!
Убрать некому.... А люди доброе дело сделали, убрали за бездействующую администрацию, и вместо благодарности их под суд. СТЫДНО, СТРЕМНО, ПОЗОР АДМИНИСТРАЦИИ!
15:27:05 09-04-2024
Позорище, вы их еще казните
16:11:48 09-04-2024
Весь лес проредили прозрачными стали ленточные боры зато законно с разрешением в виде бумажки
22:53:59 09-04-2024
в нашем бору...очень много поваленных деревьев, которые завалили дороги, просеки...и ни кто ни что не убирает...а начнется пожар ....будут искать крайнего...людей освободить от ответственности....бесплатно сделали работу..
09:52:37 10-04-2024
Пусть лучше валяется и сгниёт.
13:40:18 10-04-2024
Ленточный бор вдоль Оби завален ветровалежником и никто не убирает годами , арендатор не будет гнать технику к каждой поваленной сосне ,это же убытки ,ему проще и выгоднее деляну вырабатывать ,вот такое наше законодательство.