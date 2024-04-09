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Жителей села на Алтае будут судить за кражу из леса поваленных ветром деревьев

Всем грозит до пяти лет лишения свободы

09 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае трех жителей села Малышев Лог будут судить за кражу ветровальных деревьев, совершенную "группой лиц по предварительному сговору", сообщает региональное МВД.

"С июля 2022 года по май 2023-го совершили хищение 70 стволов ветровальной древесины породы сосна в Волчихинском лесничестве, причинив ущерб Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края в размере более 60 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Сельчане признались в содеянном. Они пояснили, что древесину вывозили на тракторе с прицепом на местную пилораму, где распиливали на брус и доски. Всем троим грозит до пяти лет лишения свободы.

Алтайский край Криминал деревья

Комментарии 7

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Гость

15:06:40 09-04-2024

Вот вам и валежник.

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Гость

15:26:44 09-04-2024

А что плохого они сделали? Вот у нас, , едем на работу, около ротора, сосна упала потчти на остановку. и лежит. это красиво?
КТО УБИРАТЬ БУДЕТ? АДМИНИСТРАЦИЯ!!!
Убрать некому.... А люди доброе дело сделали, убрали за бездействующую администрацию, и вместо благодарности их под суд. СТЫДНО, СТРЕМНО, ПОЗОР АДМИНИСТРАЦИИ!

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Гость

15:27:05 09-04-2024

Позорище, вы их еще казните

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Гость

16:11:48 09-04-2024

Весь лес проредили прозрачными стали ленточные боры зато законно с разрешением в виде бумажки

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влад

22:53:59 09-04-2024

в нашем бору...очень много поваленных деревьев, которые завалили дороги, просеки...и ни кто ни что не убирает...а начнется пожар ....будут искать крайнего...людей освободить от ответственности....бесплатно сделали работу..

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Гость

09:52:37 10-04-2024

Пусть лучше валяется и сгниёт.

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Гость

13:40:18 10-04-2024

Ленточный бор вдоль Оби завален ветровалежником и никто не убирает годами , арендатор не будет гнать технику к каждой поваленной сосне ,это же убытки ,ему проще и выгоднее деляну вырабатывать ,вот такое наше законодательство.

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