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Жителей Заринска и гостей города приглашают на открытие парка культуры "Прометей"

Для них подготовили насыщенную развлекательную программу

21 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Парк "Прометей" / Фото: Минстрой Алтайского края
Парк "Прометей" / Фото: Минстрой Алтайского края

1 июня 2024 года, в Международный день защиты детей, в Заринске пройдет открытие первого парка культуры и отдыха "Прометей". Ранее Минстрой Алтайского края сообщал, что проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы по благоустройству провели в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Рассказываем, во сколько начнется мероприятие и какую программу подготовили для горожан.

Когда и где пройдет открытие?

Церемония открытия начнется в 12:00 на главной сцене парка по адресу: проспект Строителей, 7.

А с 12:30 до 20:00 посетителей ждет праздничная программа "Заринск зажигает".

Что будет в развлекательной программе?

В парке пройдут развлечения и интерактивы. Горожане увидят выступления местных коллективов, крио-шоу, программу от ведущего, музыкальные и танцевальные представления. Гостей ждет и викторина с розыгрышем сувениров.

Организаторы подготовили также шахматную зону, вело- и экстрим-шоу, мастер-классы и аквагрим. А вечером состоится вокальное шоу "Народное караоке", где можно будет спеть с профессиональными артистами.

Как проектировали парк?

Идея проекта заключалась в создании многофункционального общественного пространства. Для удобства жителей предусмотрели зону отдыха, и спортивную площадку, и детские игровые зоны, и место для выгула собак.

Парк "Прометей" / Фото: Минстрой Алтайского края

Главным элементом парка является арт-объект "Прометей" – фонтан с туманообразующими форсунками, символизирующий промышленный характер города. Чаша фонтана сделана из бетона и покрыта решетчатым настилом с подсветкой и программируемыми форсунками (всего 180 штук). Благодаря этому можно настраивать различные режимы работы фонтана.

Возрастное ограничение 6+

Благоустройство

Комментарии 8

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Алекс

16:41:23 21-05-2024

Да.... фотки знатные, так и манят придти на мероприятие!

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Дима

17:59:45 21-05-2024

Наконец то в нищей деревне парк появился, счастье то какое.

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Гость

19:03:57 21-05-2024

А парк то где???

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Гость

10:10:18 01-06-2024

Гость (19:03:57 21-05-2024) А парк то где???... напротив Олимпа

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Гость

21:26:20 21-05-2024

А где на фото парк? Или забыли сфотографировать?

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Гость

23:11:03 21-05-2024

Офигенный парк, реально. Вот же повезло Заринску.

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Дарья

09:18:00 22-05-2024

Прекрасный парк, была там 👍👍👍

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Ева

09:25:20 22-05-2024

Дарья (09:18:00 22-05-2024) Прекрасный парк, была там 👍👍👍... Согласна! Красиво и чистенько там

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