Жителей Заринска и гостей города приглашают на открытие парка культуры "Прометей"
Для них подготовили насыщенную развлекательную программу
21 мая 2024, 15:00, ИА Амител
1 июня 2024 года, в Международный день защиты детей, в Заринске пройдет открытие первого парка культуры и отдыха "Прометей". Ранее Минстрой Алтайского края сообщал, что проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы по благоустройству провели в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Рассказываем, во сколько начнется мероприятие и какую программу подготовили для горожан.
Когда и где пройдет открытие?
Церемония открытия начнется в 12:00 на главной сцене парка по адресу: проспект Строителей, 7.
А с 12:30 до 20:00 посетителей ждет праздничная программа "Заринск зажигает".
Что будет в развлекательной программе?
В парке пройдут развлечения и интерактивы. Горожане увидят выступления местных коллективов, крио-шоу, программу от ведущего, музыкальные и танцевальные представления. Гостей ждет и викторина с розыгрышем сувениров.
Организаторы подготовили также шахматную зону, вело- и экстрим-шоу, мастер-классы и аквагрим. А вечером состоится вокальное шоу "Народное караоке", где можно будет спеть с профессиональными артистами.
Как проектировали парк?
Идея проекта заключалась в создании многофункционального общественного пространства. Для удобства жителей предусмотрели зону отдыха, и спортивную площадку, и детские игровые зоны, и место для выгула собак.
Главным элементом парка является арт-объект "Прометей" – фонтан с туманообразующими форсунками, символизирующий промышленный характер города. Чаша фонтана сделана из бетона и покрыта решетчатым настилом с подсветкой и программируемыми форсунками (всего 180 штук). Благодаря этому можно настраивать различные режимы работы фонтана.
Возрастное ограничение 6+
16:41:23 21-05-2024
Да.... фотки знатные, так и манят придти на мероприятие!
17:59:45 21-05-2024
Наконец то в нищей деревне парк появился, счастье то какое.
19:03:57 21-05-2024
А парк то где???
10:10:18 01-06-2024
Гость (19:03:57 21-05-2024) А парк то где???... напротив Олимпа
21:26:20 21-05-2024
А где на фото парк? Или забыли сфотографировать?
23:11:03 21-05-2024
Офигенный парк, реально. Вот же повезло Заринску.
09:18:00 22-05-2024
Прекрасный парк, была там 👍👍👍
09:25:20 22-05-2024
Дарья (09:18:00 22-05-2024) Прекрасный парк, была там 👍👍👍... Согласна! Красиво и чистенько там