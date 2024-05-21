Жителей Заринска и гостей города приглашают на открытие парка культуры "Прометей"

Для них подготовили насыщенную развлекательную программу

21 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Парк "Прометей" / Фото: Минстрой Алтайского края

1 июня 2024 года, в Международный день защиты детей, в Заринске пройдет открытие первого парка культуры и отдыха "Прометей". Ранее Минстрой Алтайского края сообщал, что проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы по благоустройству провели в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Рассказываем, во сколько начнется мероприятие и какую программу подготовили для горожан.

Когда и где пройдет открытие?

Церемония открытия начнется в 12:00 на главной сцене парка по адресу: проспект Строителей, 7.

А с 12:30 до 20:00 посетителей ждет праздничная программа "Заринск зажигает".

Что будет в развлекательной программе?

В парке пройдут развлечения и интерактивы. Горожане увидят выступления местных коллективов, крио-шоу, программу от ведущего, музыкальные и танцевальные представления. Гостей ждет и викторина с розыгрышем сувениров.

Организаторы подготовили также шахматную зону, вело- и экстрим-шоу, мастер-классы и аквагрим. А вечером состоится вокальное шоу "Народное караоке", где можно будет спеть с профессиональными артистами.

Как проектировали парк?

Идея проекта заключалась в создании многофункционального общественного пространства. Для удобства жителей предусмотрели зону отдыха, и спортивную площадку, и детские игровые зоны, и место для выгула собак.

Парк "Прометей" / Фото: Минстрой Алтайского края

Главным элементом парка является арт-объект "Прометей" – фонтан с туманообразующими форсунками, символизирующий промышленный характер города. Чаша фонтана сделана из бетона и покрыта решетчатым настилом с подсветкой и программируемыми форсунками (всего 180 штук). Благодаря этому можно настраивать различные режимы работы фонтана.

Возрастное ограничение 6+