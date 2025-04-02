Жители Алтая оценили свое здоровье и рассказали, как и чем они питаются

Как оказалось, городское население чаще употребляет фрукты и овощи, чем сельское

02 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Менее половины жителей Алтайского края назвали свое здоровье хорошим. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат накануне Всемирного дня здоровья, который отмечают 7 апреля.

"45,7% жителей края в возрасте 15 лет и старше оценивали свое здоровье как хорошее, 42,7% − удовлетворительное, 5,9% − плохое (по Сибирскому федеральному округу – 41,5%, 44,7%, 7,5%, по России – 46,2%, 40,1%, 6,5% соответственно)", – говорится в данных, полученных по итогам проведенного в 2024 году выборочного наблюдения состояния здоровья населения.

Ежедневно включали в рацион фрукты и овощи (не менее 400 г) 12,4% городских и 7,5% сельских жителей.

Никогда не добавляли соль (соленые приправы или соленый соус) в готовую пищу 18,9% жителей края, часто добавляли – 9,4%, всегда – 1,0% (по Сибирскому федеральному округу – 21,2%, 13,8%, 6,5%, по России – 18,3%, 14,7%, 5,9% соответственно).

15,4% городских и 19,4% сельских жителей занимались физкультурой и спортом самостоятельно дома или на улице. 14,6% и 6,0% соответственно делали это в секциях, фитнес-центрах и группах здоровья.