Жители Алтая оценили свое здоровье и рассказали, как и чем они питаются
Как оказалось, городское население чаще употребляет фрукты и овощи, чем сельское
02 апреля 2025, 12:30, ИА Амител
Менее половины жителей Алтайского края назвали свое здоровье хорошим. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат накануне Всемирного дня здоровья, который отмечают 7 апреля.
"45,7% жителей края в возрасте 15 лет и старше оценивали свое здоровье как хорошее, 42,7% − удовлетворительное, 5,9% − плохое (по Сибирскому федеральному округу – 41,5%, 44,7%, 7,5%, по России – 46,2%, 40,1%, 6,5% соответственно)", – говорится в данных, полученных по итогам проведенного в 2024 году выборочного наблюдения состояния здоровья населения.
Ежедневно включали в рацион фрукты и овощи (не менее 400 г) 12,4% городских и 7,5% сельских жителей.
Никогда не добавляли соль (соленые приправы или соленый соус) в готовую пищу 18,9% жителей края, часто добавляли – 9,4%, всегда – 1,0% (по Сибирскому федеральному округу – 21,2%, 13,8%, 6,5%, по России – 18,3%, 14,7%, 5,9% соответственно).
15,4% городских и 19,4% сельских жителей занимались физкультурой и спортом самостоятельно дома или на улице. 14,6% и 6,0% соответственно делали это в секциях, фитнес-центрах и группах здоровья.
13:09:43 02-04-2025
нет здоровых людей сейчас, есть не обследованные, в силу того, что в поликлинику попасть к узкому специалисту или пройти узи (бесплатно) - подвиг.
13:27:55 02-04-2025
Гость (13:09:43 02-04-2025) нет здоровых людей сейчас, есть не обследованные, в силу тог... Поинтересуйтесь кто хозяева платных поликлиник, и поймёте почему так упорно добивают бесплатную медицину. 😎
14:41:59 02-04-2025
Сергей (13:27:55 02-04-2025) Поинтересуйтесь кто хозяева платных поликлиник, и поймёте по... У кого поинтересоваться?
14:05:38 02-04-2025
Кормят людей всякой гадостью, за качество никто не отвечает. Вместо ГОСТа - ТУ. Хорошие продукты большинству не по карману. К врачам не попасть. Откуда хорошее здоровье?
14:51:15 02-04-2025
Гость (14:05:38 02-04-2025) Кормят людей всякой гадостью, за качество никто не отвечает.... Где купить "хорошие продукты, которые не по карману"? Во всех магазинах и на рынках производители одни и те же, не зависимо от цены
16:41:40 02-04-2025
Гость (14:51:15 02-04-2025) Где купить "хорошие продукты, которые не по карману"? В... Да не то чтобы хорошие, но фермерские что ли.
14:40:07 02-04-2025
Было у меня такое наблюдение - деревенские, сколько бы ни прожили в городе отличались специфичным пищевым поведением. В большинстве своем не ели ни фруктов ни ягод, избирательно овощи. Основное питание - хлеб, сало, картошка, капуста, лапша.
16:22:23 02-04-2025
Гость (14:40:07 02-04-2025) Было у меня такое наблюдение - деревенские, сколько бы ни пр... Вчера при мне мужчина купил 3 кг груш. В Магните эти груши чуть подороже и там честно написали Китай.
Какая польза от таких фруктов?
16:50:09 02-04-2025
Гость (14:40:07 02-04-2025) В большинстве своем не ели ни фруктов ни ягод... Ха, где вы видели фрукты и ягоды в городе? Не будет это жрать человек, у которого был свой сад и огород.
16:58:13 02-04-2025
Сушу яблоки (свои), замораживаю свежую ягоду, делаю компоты и соки (томатные, яблочные), варю варенье, делаю лечо, огурцы солю. Капусту покупаю и квашу. И всё это всегда на столе. Да, и картошка тоже мною выращена. Так что всё натуральное и вкусное. Люблю повеселиться!
18:35:41 02-04-2025
Гость (16:58:13 02-04-2025) Сушу яблоки (свои), замораживаю свежую ягоду, делаю компоты ... Наш человек!