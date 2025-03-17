Жители Алтая стали активнее открывать накопительные счета
Такой тренд зафиксировали в Россельхозбанке
17 марта 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFG61gXA
Все больше жителей Алтая выбирают накопительные счета как удобный инструмент для управления финансами. С начала марта 2025 года объем средств на таких счетах в Россельхозбанке (РСХБ) вырос на 145 млн рублей. Накопительный счет сочетает в себе преимущества вклада и текущего счета: он позволяет вносить и снимать деньги в любое время, при этом проценты начисляются ежемесячно, даже если клиент пользовался средствами.
Динамика роста накоплений в РСХБ
"С начала года объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале РСХБ вырос на сумму порядка 3 млрд и достиг показателя 54 млрд рублей. Средства между корпоративным и частным сегментом распределились примерно поровну: порядка 27 млрд в каждом. Рост привлеченных средств физических лиц – жителей Алтая в розничном сегменте составил более 750 млн рублей с начала года", – отметила заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.
При этом наблюдается увеличение доли накопительных счетов: сейчас они аккумулируют свыше 11% розничного портфеля.
Выбор между накопительным счетом и вкладом зависит от финансовых целей. Если важно просто сохранить и приумножить капитал, стоит открыть вклад. Если же необходимо активное использование средств, оптимальным вариантом станет накопительный счет, добавила Татьяна Руденко.
Как работает накопительный счет в Россельхозбанке?
В линейке депозитов для физических лиц есть новый продукт – накопительный счет "Мой счет". Открыть его можно как в мобильном приложении, так и в офисе банка. Минимальная сумма пополнения – от 100,01 рубля. Важное преимущество – страхование средств до 1,4 млн рублей.
Для удобства клиентов предусмотрена функция автопополнения: можно настроить автоматический перевод, например, 5–10% от зарплаты. Комиссия за переводы отсутствует.
Для новых клиентов действует выгодное предложение: в первые три расчетных периода начисляется повышенная ставка – 20%, затем – 9%. Проценты начисляются на фактический остаток за месяц. Открыть счет можно до 31 марта 2025 года, а акция продлится до 31 мая 2025 года.
Преимущества накопительного счета
Что дает клиенту "Мой счет":
Свободное распоряжение средствами. Пополнение и снятие возможны без ограничений. Проценты можно снимать или оставлять на счете.
Бессрочность. В отличие от вклада, накопительный счет не имеет фиксированного срока. Это удобно для тех, кто только начинает откладывать деньги.
Высокая ставка в начале. Cтавка по накопительному счету не фиксирована и может изменяться банком.
Максимизация дохода. Для получения повышенного процента рекомендуется пополнять счет в конце месяца – именно эта сумма будет учтена при расчете минимального остатка.
Подробные условия размещены на официальном сайте банка rshb.ru и доступны по телефону 8 800 100 0 100.
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14:03:24 17-03-2025
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! Если они у вас есть... :))
18:13:55 17-03-2025
Чтобы было удобнее на безопасный переводить?