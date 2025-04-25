Жители Алтая теперь могут звонить по Wi-Fi даже "вне зоны доступа"

Т2 запустила VoWiFi, позволяющую совершать звонки через интернет

25 апреля 2025, 13:30, ИА Амител erid: 2W5zFJDdawa

Смартфон в руке / Фото предоставлено Т2

Жители Алтайского края смогут звонить по Wi-Fi* даже в местах с неустойчивым или отсутствующим мобильным сигналом. Компания Т2 запустила технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)*, которая позволяет абонентам оставаться на связи в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях, высотках и даже за рубежом.

Как работает VoWiFi?

VoWiFi использует существующую Wi-Fi-сеть для звонков, когда мобильного покрытия вообще нет или оно нестабильно. Это особенно актуально, когда вместо сигнала от операторских сетей используют роутер, а также для тех, кто путешествует за границу. При этом звонки через VoWiFi тарифицируют как обычный голосовой трафик. Даже если вы звоните из других стран, за услугу не взимают дополнительную плату.

"Внедрение VoWiFi стало логичным продолжением работы по развитию LTE-сетей", – подчеркнул директор филиала Т2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

И добавил, что в прошлом году компания запустила услугу VoLTE. А теперь дает еще и возможность звонить через Wi-Fi. Абоненты при этом экономят средства, ведь минуты звонков списывают с тарифного пакета.

Как подключить услугу?

Чтобы воспользоваться VoWiFi, абоненту необходимо:

убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi;

активировать эти технологии в настройках устройства.

Инструкция активации услуги в смартфоне / Фото: Т2

Технические специалисты Т2 модернизировали системы голосовой и пакетной коммутации для успешного внедрения услуги. Это сократило время на установление соединения, повысило качество звука, а также обеспечило стабильную связь без помех, эха и шумов.

Как ранее сообщал amic.ru, T2 также расширила зону покрытия в Алтайском крае, предоставив доступ к 4G-интернету и мобильной связи для 22 сел. Теперь абоненты оператора пользуются качественной связью и звонят в сети LTE. Более пяти тысяч человек получили доступ к современным онлайн-сервисам, которые помогают им в общении, работе, учебе и развлечениях.

*Т2 (Тэ2); Voice over Wi-Fi ("Войс Овер Вай-Фай)

T2

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