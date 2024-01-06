Жители Алтая в 2023 году сдали 48 единиц незаконного оружия и получили за это деньги

За незаконное хранение могут посадить и в тюрьму, но если сдать ружье добровольно, могут дать даже вознаграждение

06 января 2024, 14:12, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жители Алтайского края в течение 2023 года добровольно сдали 48 единиц оружия, которое хранили у себя незаконно. Об этом сообщили в Росгвардии, чьи региональные подразделения лицензионно-разрешительной работы занимаются изъятием "запрещенки".

Сообщается, что 41 из 48 единиц добровольно сданного оружия – это гладкоствольные ружья. Кроме того, сдали один ствол к гладкоствольному ружью, одно нарезное оружие, три газовых оружия, одно оружие ограниченного поражения и один обрез. В довесок к этому жители Алтайского края принесли в Росгвардию 180 патронов и более килограмма пороха.

В ведомстве подчеркнули, что всем, кто добровольно сдал нелегальное оружие, назначили денежные выплаты. В зависимости от количества и вида вооружения люди получили от 500 до 8800 рублей. Общая сумма вознаграждений в 2023 году составила более 282 тысяч рублей.

В Росгвардии напомнили, что за незаконное хранение оружия, его деталей и боеприпасов предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Но те, кто добровольно сдает все это правоохранителям, освобождается от ответственности.

Чтобы сдать нелегальное оружие, следует обратиться в ближайшее отделение полиции или Росгвардии.