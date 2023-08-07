Жители Алтая влились в банду и месяц кошмарили ювелиров и таксистов в Новосибирске

Поймали налетчиков во время засады, устроенной сотрудниками уголовного розыска

07 августа 2023, 10:49, ИА Амител









Банда в Новосибирске / Фото: 54.мвд.рф

В Новосибирской области будут судить группу из шестерых преступников, которые в течение месяца совершали различные нападения, сообщает региональное МВД.

"Схема совершения преступлений была тщательно спланирована злоумышленниками заранее, для этого четверо жителей Алтайского края специально приехали в Новосибирск", – рассказали в ведомстве.

Поймали налетчиков 23 июля 2022 года: сотрудники уголовного розыска, зная о готовящемся разбое, выставили засаду. Подозреваемые на двух автомобилях подъехали к ювелирному магазину, ворвались в помещение и, угрожая продавцам пистолетом, похитили несколько лотков с золотыми украшениями на 2,5 млн рублей.

Перед этим злоумышленники вызвали такси, связали водителя скотчем и пересадили на заднее сиденье, а один из преступников сел за руль.