Жители Алтайского края могут оплачивать свет и получать квитанции в Telegram

Алтайкрайэнерго запустило собственный чат-бот

26 декабря 2024, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFHc5XE8

Девушка. Смартфон. Оплата / Фото: freepik.com

Жители Алтайского края теперь могут управлять своими счетами за электроэнергию еще проще и быстрее. У Алтайкрайэнерго появился собственный Telegram*-бот, который предоставляет потребителям сразу несколько услуг в удобном формате.

Что умеет бот?

С его помощью можно:

получать актуальную информацию о лицевых счетах – баланс, начисления, задолженность;

просматривать историю начислений и платежей;

скачивать квитанции;

передавать показания приборов учета;

получать ответы на часто задаваемые вопросы;

оплачивать электроэнергию – бот вышлет ссылку на страницу платежного сервиса.

Как подключиться?

Использовать бота очень просто: достаточно найти его в Telegram по имени @altke_bot, открыть чат и следовать инструкциям на экране. Никаких дополнительных установок не требуется.

*Telegram ("Телеграм")

АО "Алтайкрайэнерго"

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