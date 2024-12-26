Жители Алтайского края могут оплачивать свет и получать квитанции в Telegram
Алтайкрайэнерго запустило собственный чат-бот
26 декабря 2024, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFHc5XE8
Девушка. Смартфон. Оплата / Фото: freepik.com
Жители Алтайского края теперь могут управлять своими счетами за электроэнергию еще проще и быстрее. У Алтайкрайэнерго появился собственный Telegram*-бот, который предоставляет потребителям сразу несколько услуг в удобном формате.
Что умеет бот?
С его помощью можно:
- получать актуальную информацию о лицевых счетах – баланс, начисления, задолженность;
- просматривать историю начислений и платежей;
- скачивать квитанции;
- передавать показания приборов учета;
- получать ответы на часто задаваемые вопросы;
- оплачивать электроэнергию – бот вышлет ссылку на страницу платежного сервиса.
Как подключиться?
Использовать бота очень просто: достаточно найти его в Telegram по имени @altke_bot, открыть чат и следовать инструкциям на экране. Никаких дополнительных установок не требуется.
*Telegram ("Телеграм")
АО "Алтайкрайэнерго"Реклама
14:29:21 26-12-2024
Ого, а они слышали такое понятие как информационная безопасность, особенно трансграничная передача персональных данных, которые содержатся в квитанциях? Нужно РКН эту новость отправить)
14:53:39 26-12-2024
кто конкретно отдал распоряжение все это организовать? фамилии чиновников напишите