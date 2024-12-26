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Жители Алтайского края могут оплачивать свет и получать квитанции в Telegram

Алтайкрайэнерго запустило собственный чат-бот

26 декабря 2024, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFHc5XE8

Девушка. Смартфон. Оплата / Фото: freepik.com
Девушка. Смартфон. Оплата / Фото: freepik.com

Жители Алтайского края теперь могут управлять своими счетами за электроэнергию еще проще и быстрее. У Алтайкрайэнерго появился собственный Telegram*-бот, который предоставляет потребителям сразу несколько услуг в удобном формате.

Что умеет бот?

С его помощью можно:

  • получать актуальную информацию о лицевых счетах – баланс, начисления, задолженность;
  • просматривать историю начислений и платежей;
  • скачивать квитанции;
  • передавать показания приборов учета;
  • получать ответы на часто задаваемые вопросы;
  • оплачивать электроэнергию – бот вышлет ссылку на страницу платежного сервиса.

Как подключиться?

Использовать бота очень просто: достаточно найти его в Telegram по имени @altke_bot, открыть чат и следовать инструкциям на экране. Никаких дополнительных установок не требуется.

*Telegram ("Телеграм")

АО "Алтайкрайэнерго"

ЖКХ

Комментарии 2

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Гость

14:29:21 26-12-2024

Ого, а они слышали такое понятие как информационная безопасность, особенно трансграничная передача персональных данных, которые содержатся в квитанциях? Нужно РКН эту новость отправить)

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Гость

14:53:39 26-12-2024

кто конкретно отдал распоряжение все это организовать? фамилии чиновников напишите

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