Жители Алтайского края могут предложить, где усилить связь билайн

Каждый может предложить до пяти точек

26 декабря 2024, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5xSrWBJ

Женщина с телефоном и ноутбуком / Фото: freepik

Оператор билайн предлагает жителям Барнаула и Алтайского края указать места, где на территории региона нужно улучшить качество сотовой связи. Это позволит оператору учесть мнения клиентов и прицельно развивать сеть 4G.

В рамках проекта "Расскажи, где сделать связь еще лучше" жители Алтайского края могут отметить на карте до пяти точек, в которых нужно повысить качество связи. На сайте проекта можно не только поставить отметку в нужном месте, но и сообщить о текущем состоянии сети в этой локации. Участвовать в проекте могут клиенты всех операторов.

"Искусственный интеллект и другие современные решения играют важную роль в планировании сети, но мы развиваем ее в первую очередь для клиента – он является центром нашей стратегии. Поэтому мы вовлекаем абонентов в этот важный процесс и даем возможность в удобной форме рассказать о своих потребностях. Информация от клиентов дополнит и обогатит процесс планирования развития сети", – комментирует директор барнаульского филиала Алексей Мартынов.Более чем за 30 лет работы билайн создал сеть мобильной связи, охватывающую города, пригороды, поселки, деревни и соединяющие их трассы. Основа сети уже сформирована, однако сейчас перед оператором стоит задача быстро реагировать на растущие потребности клиентов.

Сбор заявок продлится с 24.12.2024 до 31.01.2025 года. Технические эксперты билайна проанализируют все предложения. Как отметили в компании, на старте проекта нет возможности спрогнозировать, насколько большой будет отклик, поэтому оператор не может гарантировать в 2025 году улучшение во всех отмеченных локациях. Отбор мест для улучшений будет зависеть от разных факторов, в том числе от количества обращений и частоты упоминания в заявках пользователей. О том, какие территории будут выбраны для увеличения возможностей сети или обеспечения высокоскоростным мобильным интернетом, билайн сообщит участникам проекта после 1 марта 2025 года.

Рассказать о местах, где нужно улучшить связь, можно на странице проекта по ссылке.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru

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