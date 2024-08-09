Жители Алтайского края могут принять участие в сборе гумпомощи для Курской области
Он продлится 10 дней — с 9 по 18 августа
09 августа 2024, 18:59, ИА Амител
Жители Алтайского края могут принять участие в сборе гуманитарной помощи для Курской области. Региональный штаб организации "#МыВместе" объявил о начале сбора вещей, необходимых эвакуированным жителям.
Сбор гуманитарной помощи продлится 10 дней с 09 по 18 августа 2024 года. Эвакуированным людям требуются:
- медикаменты;
- одежда для взрослых и детей;
- предметы личной гигиены;
- продукты питания длительного хранения;
- питьевая вода;
- спальные принадлежности;
- товары по уходу за детьми.
Полный перечень необходимых вещей можно узнать по ссылке. Точка сбора гуманитарной помощи в Барнауле находится в Краевом дворце молодежи на улице Юрина, 199. Сбор открыт с 10:00 до 18:00.
Вся собранная в рамках сбора гуманитарная помощь отправится по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 5,в региональный штаб организации в Курской области. Кроме того, заказать ее можно онлайн через Wildberries: для этого необходимо указать пункт выдачи по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 9. После оформления заказа код получения следует направить в личные сообщения директору АНО "Ресурсный центр добровольчества Курской области" Екатерине Головановой в Telegram.
20:36:30 09-08-2024
Расходы на день города можно сократить
21:51:00 09-08-2024
Гость (20:36:30 09-08-2024) Расходы на день города можно сократить ... Можно ещё и кушать меньше, сплошная польза будет)))
22:43:45 09-08-2024
А может потрясти бывшего министра? Пара триллионов найдётся поди на помощь
08:11:32 10-08-2024
Жительница Барнео (22:43:45 09-08-2024) А может потрясти бывшего министра? Пара триллионов найдётся ... Его нельзя. Он в домике