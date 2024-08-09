Жители Алтайского края могут принять участие в сборе гумпомощи для Курской области

Он продлится 10 дней — с 9 по 18 августа

09 августа 2024, 18:59, ИА Амител

Фото: пресс-служба ЕР

Жители Алтайского края могут принять участие в сборе гуманитарной помощи для Курской области. Региональный штаб организации "#МыВместе" объявил о начале сбора вещей, необходимых эвакуированным жителям.

Сбор гуманитарной помощи продлится 10 дней с 09 по 18 августа 2024 года. Эвакуированным людям требуются:

медикаменты;

одежда для взрослых и детей;

предметы личной гигиены;

продукты питания длительного хранения;

питьевая вода;

спальные принадлежности;

товары по уходу за детьми.

Полный перечень необходимых вещей можно узнать по ссылке. Точка сбора гуманитарной помощи в Барнауле находится в Краевом дворце молодежи на улице Юрина, 199. Сбор открыт с 10:00 до 18:00.

Вся собранная в рамках сбора гуманитарная помощь отправится по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 5,в региональный штаб организации в Курской области. Кроме того, заказать ее можно онлайн через Wildberries: для этого необходимо указать пункт выдачи по адресу: г. Курск, ул. Сумская, д. 9. После оформления заказа код получения следует направить в личные сообщения директору АНО "Ресурсный центр добровольчества Курской области" Екатерине Головановой в Telegram.