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Жители Алтайского края могут установить приложение от МЧС

Оно бесплатно доступно в App Store, Google Play и Rustore

01 октября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жителям Алтайского края рассказали о полезном приложении от МЧС, которое можно установить бесплатно. Пост о нем опубликовала пресс-служба регионального главка ведомства.

Отмечается, что приложение будет полезно на отдыхе и выезде на природу, а также поможет оперативно найти информацию о том, как поступать в экстренных ситуациях.

Для получения более подробных сведений пользователи всегда смогут перейти на сайт МЧС. 

Скачать софт можно бесплатно в App Store, Google Play и Rustore.

Алтайский край МЧС

Комментарии 1

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Гость

08:24:21 02-10-2023

После бомбёжки СМСками, которую устроили МЧСники, лично у меня упоминание этой конторы вызывает приступ неконтролируемой ярости. Надо быть конченным идиотом (в медицинском смысле), чтобы пустить козла в огород и установить это приложение.

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