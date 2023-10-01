Жители Алтайского края могут установить приложение от МЧС
Оно бесплатно доступно в App Store, Google Play и Rustore
01 октября 2023, 17:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жителям Алтайского края рассказали о полезном приложении от МЧС, которое можно установить бесплатно. Пост о нем опубликовала пресс-служба регионального главка ведомства.
Отмечается, что приложение будет полезно на отдыхе и выезде на природу, а также поможет оперативно найти информацию о том, как поступать в экстренных ситуациях.
Для получения более подробных сведений пользователи всегда смогут перейти на сайт МЧС.
Скачать софт можно бесплатно в App Store, Google Play и Rustore.
08:24:21 02-10-2023
После бомбёжки СМСками, которую устроили МЧСники, лично у меня упоминание этой конторы вызывает приступ неконтролируемой ярости. Надо быть конченным идиотом (в медицинском смысле), чтобы пустить козла в огород и установить это приложение.