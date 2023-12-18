Жители Алтайского края назвали представителей наиболее "конфликтных" профессий

Большинство опрошенных считают, что причинами скандалов становится уровень рабочего стресса таких сотрудников

18 декабря 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

62% жителей Алтайского края рассказали, что конфликтовали с представителями различных профессий. Сферы с наиболее "конфликтными" сотрудниками выявил сервис "Зарплата.ру" в своем новом исследовании.

Ожидаемо, больше всего конфликтов у жителей региона происходит с продавцами – 51%. Второе место с 40% заняли сотрудники кол-центров, а третье с 35% – работники регистратуры. Следующие два места заняли таксисты (32%) и кассиры (26%).

Также в списке оказались:

кондукторы – 23%;

врачи – 20%;

работники пунктов выдачи – 18%;

курьеры – 16%;

охранники – 13%;

медсестры – 12%;

строители – 8%;

администраторы – 7%.

С меньшим результатом в перечне наиболее конфликтных также оказались бухгалтеры, официанты, учителя, воспитатели, дворники, парикмахеры, грузчики.

Участники опроса считают, что чаще всего причиной конфликтности становятся стресс на работе (66%), невысокая зарплата (57%), недовольство жизнью и рабочим местом (53%), ненависть к людям в целом (44%). 60% опрошенных считают, что помочь им меньше скандалить можно с помощью повышения зарплаты, 53% предлагают искать работу по душе, еще 48% предполагают, что помочь меньше скандалить может только отдых.