Жители Алтайского края назвали представителей наиболее "конфликтных" профессий
Большинство опрошенных считают, что причинами скандалов становится уровень рабочего стресса таких сотрудников
18 декабря 2023, 21:32, ИА Амител
62% жителей Алтайского края рассказали, что конфликтовали с представителями различных профессий. Сферы с наиболее "конфликтными" сотрудниками выявил сервис "Зарплата.ру" в своем новом исследовании.
Ожидаемо, больше всего конфликтов у жителей региона происходит с продавцами – 51%. Второе место с 40% заняли сотрудники кол-центров, а третье с 35% – работники регистратуры. Следующие два места заняли таксисты (32%) и кассиры (26%).
Также в списке оказались:
- кондукторы – 23%;
- врачи – 20%;
- работники пунктов выдачи – 18%;
- курьеры – 16%;
- охранники – 13%;
- медсестры – 12%;
- строители – 8%;
- администраторы – 7%.
С меньшим результатом в перечне наиболее конфликтных также оказались бухгалтеры, официанты, учителя, воспитатели, дворники, парикмахеры, грузчики.
Участники опроса считают, что чаще всего причиной конфликтности становятся стресс на работе (66%), невысокая зарплата (57%), недовольство жизнью и рабочим местом (53%), ненависть к людям в целом (44%). 60% опрошенных считают, что помочь им меньше скандалить можно с помощью повышения зарплаты, 53% предлагают искать работу по душе, еще 48% предполагают, что помочь меньше скандалить может только отдых.
23:06:49 18-12-2023
Мне кажется что кол-центровакие лохаронщики 99% себе обеспечат точно.
00:14:35 19-12-2023
А я 40 лет ни с кем не конфликтую! Т.к ни дня не работал! В армию не ходил! Налоги не платил! Не женат! Детей нет! Работать меньше сотки нет желания, поэтому отдыхаю на диване и ем мамкину пенсию! Жду, конечно, что когда-нибудь государство сделает из меня мужчину и назначит мне безусловный базовый доход в сумме 50000 рублей ежемесячно и пожизненно! Может тогда невесту пойду искать, и дети пойдут.. А в случае развода, платил бы алименты с безусловного базового дохода! Но увы это лишь мечта! Буду отдыхать на диване до 70 лет..там потом пенсию начнут социальную мне платить... Такая жизнь в России у лентяев...
07:29:08 19-12-2023
Ты жизнь проспал.
11:57:08 19-12-2023
ничего удивительного. с людьми очень тяжело работать. каждый норовит слить свою грязь на продавца или кассира, за что и получают в ответ. а ответ не нравится... нужно уважать друг друга!
13:41:55 19-12-2023
Гость (11:57:08 19-12-2023) ничего удивительного. с людьми очень тяжело работать. каждый... Вот как раз с продавцами ни разу не было конфликтов. А кондукторы сами очень агрессивные, ведут себя по-хамски и на пассажиров кидаются.