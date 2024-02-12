Жители Алтайского края пожаловались на то, что им приходится лезть под поезда

Иначе люди не могут попасть на свой рейс

12 февраля 2024, 15:16, ИА Амител

Товарный поезд на путях / Фото: "В курсе 22"

Жители Алтайского края рассказали о том, что им приходится рисковать жизнью, чтобы попасть на свой поезд. Информацию об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора поста, на станции Большая Речка постоянно встают товарные поезда, поэтому людям приходится лезть под ними, чтобы попасть на пригородный поезд Бийск – Барнаул, стоящий на другом пути.

"И о какой безопасности может идти речь", – возмутилась местная жительница.

Отмечается, что РЖД займутся вопросом обеспечения безопасности пассажиров на данной станции.