Жители Алтайского края пожаловались на то, что им приходится лезть под поезда
Иначе люди не могут попасть на свой рейс
12 февраля 2024, 15:16, ИА Амител
Товарный поезд на путях / Фото: "В курсе 22"
Жители Алтайского края рассказали о том, что им приходится рисковать жизнью, чтобы попасть на свой поезд. Информацию об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора поста, на станции Большая Речка постоянно встают товарные поезда, поэтому людям приходится лезть под ними, чтобы попасть на пригородный поезд Бийск – Барнаул, стоящий на другом пути.
"И о какой безопасности может идти речь", – возмутилась местная жительница.
Отмечается, что РЖД займутся вопросом обеспечения безопасности пассажиров на данной станции.
15:42:18 12-02-2024
Отмечается, что РЖД займутся вопросом обеспечения безопасности пассажиров на данной станции. Даже знаю КАК займутся - поставят двухметровый забор вдоль путей!! И на поезд вы совсем не попадете, так что зря жалуетесь. Так сейчас решается безопасность, и яркий тому пример жд вокзал в Барнауле. Раньше можно было перейти по надземному переходу и спуститься прямо к поездам, сейчас же во имя безопасности все спуски с перехода заварены решетками и теперь чтобы попасть на электричку нужно обойти автовокзал, а это приличное расстояние. Удобство пассажиров при этом никого не волнует.
16:02:59 12-02-2024
в смысле лезть под товарняком? шутите что ли? ни что не может заставить здравомыслящего человека лезть под товарняк. даже необходимость обойти автовокзал. как будто там расстояние как до канадской границы! идиоты какие-то... вот даже не жалко будет, если что. псч. РЖД не оправдываю!
16:15:04 12-02-2024
Ну ё-моё! Товарные поезда мешают кому-то переходить пути... вот это проблема. заставить РЖД перестроить всю работу? запретить поезда, чтобы вы под ними не лазили?
20:04:37 12-02-2024
Гость (16:15:04 12-02-2024) Ну ё-моё! Товарные поезда мешают кому-то переходить пути... ... Видно ты в поселках при станциях не жил! Регулярно!!!! Отсечет товарняк по первому пути второй путь, по которому должен прийти пассажирский - и все!!! А фонарь пассажирского = уже вот он! И хорошо если есть площадка с торца у вагона, на которой можно перелезть, а так - ныр под середину вагона и ау.
16:20:50 12-02-2024
я летом ездила именно до станции Большая речка и назад несколько раз. Ни под каким товарняком не лезла!!!!
21:34:14 12-02-2024
Гость (16:20:50 12-02-2024) я летом ездила именно до станции Большая речка и назад неско... Некоторым даже нагнуться шнурки завязать невмоготу, так что расслабься - тебе это не дано! Если один человек читать не умеет, то это не значит что все остальные не грамотные.