Жители Алтайского края примут участие в фотоконкурсе #ВыборЗаНами22

И выиграют крутые призы

14 марта 2024, 17:15, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В пятницу, 15 марта, в Алтайском крае стартует масштабный розыгрыш призов в рамках фотоконкурса #ВыборЗаНами22. Рассказываем, что дарят и как принять участие.

Что это за конкурс?

#ВыборЗаНами22 – фотоконкурс на самые интересные фото с избирательных участков. На самом деле он проходит в регионе еще с февраля 2024 года: ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Но именно 15-17 марта пройдет его основная часть с хорошими призами.

Что можно выиграть?

В списке призов 15-е айфоны, стайлер "Дайсон", телевизоры Xiaomi MI VT Q2, ноутбуки MSI, Яндекс-станции, планшеты Xiaomi PAD 5. Всего 48 подарков.

На двух предыдущих розыгрышах жители региона выигрывали Яндекс-станции и стайлеры "Дайсон".

Какие есть номинации?

Номинаций четыре:

"Самое оригинальное фото";

"Самая женственная фотография";

"Самое патриотичное фото";

"Лучшее семейное фото".

В каждой номинации выберут по 12 победителей.

Как принять участие в конкурсе?

Для участия необходимо:

Прийти на избирательный участок 15-17 марта 2024 года. Сфотографироваться на фоне плаката/баннера конкурса, размещенного рядом с избирательным участком. Разместить свою фотографию с хештегом #ВыборЗаНами22 в официальных группах конкурса: во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках". После публикации сделать репост на свою личную страницу, которая должна быть в открытом доступе до итогов конкурса.

Когда назовут имена победителей?

Итоги конкурса подведут до 27 марта 2024 года на сайте katun24.ru. Победителей будут называть в прямых эфирах телеканала "Катунь 24".