Жители Алтайского края примут участие в фотоконкурсе #ВыборЗаНами22
И выиграют крутые призы
14 марта 2024, 17:15, ИА Амител
В пятницу, 15 марта, в Алтайском крае стартует масштабный розыгрыш призов в рамках фотоконкурса #ВыборЗаНами22. Рассказываем, что дарят и как принять участие.
Что это за конкурс?
#ВыборЗаНами22 – фотоконкурс на самые интересные фото с избирательных участков. На самом деле он проходит в регионе еще с февраля 2024 года: ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Но именно 15-17 марта пройдет его основная часть с хорошими призами.
Что можно выиграть?
В списке призов 15-е айфоны, стайлер "Дайсон", телевизоры Xiaomi MI VT Q2, ноутбуки MSI, Яндекс-станции, планшеты Xiaomi PAD 5. Всего 48 подарков.
На двух предыдущих розыгрышах жители региона выигрывали Яндекс-станции и стайлеры "Дайсон".
Какие есть номинации?
Номинаций четыре:
- "Самое оригинальное фото";
- "Самая женственная фотография";
- "Самое патриотичное фото";
- "Лучшее семейное фото".
В каждой номинации выберут по 12 победителей.
Как принять участие в конкурсе?
Для участия необходимо:
- Прийти на избирательный участок 15-17 марта 2024 года.
- Сфотографироваться на фоне плаката/баннера конкурса, размещенного рядом с избирательным участком.
- Разместить свою фотографию с хештегом #ВыборЗаНами22 в официальных группах конкурса: во "ВКонтакте" и в "Одноклассниках".
- После публикации сделать репост на свою личную страницу, которая должна быть в открытом доступе до итогов конкурса.
Когда назовут имена победителей?
Итоги конкурса подведут до 27 марта 2024 года на сайте katun24.ru. Победителей будут называть в прямых эфирах телеканала "Катунь 24".
21:47:19 15-03-2024
А те, которые онлайн голосовали? Остались в пролёте? Или про них забыли? Везде дискриминация.