Жители Алтайского края смогут бесплатно ездить на такси

"Яндекс" подготовил специальную программу для людей, которым тяжело пользоваться общественным транспортом

17 октября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Проект "Помощь рядом" от "Яндекса" начнет работать в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Программа предлагает бесплатные поездки на такси для подопечных различных НКО, которым тяжело пользоваться общественным транспортом. Ранее она работала только в 33 городах, но теперь расширяется еще на 11 регионов, среди которых есть и Алтайский край.

Яндекс запустил "Помощь рядом" в октябре 2020 года. За это время было совершено более 830 тысяч поездок для подопечных и профильных специалистов 130 некоммерческих организаций. В проекте участвует свыше 100 тысяч водителей из таксопарков – партнеров сервиса "Яндекс Go".

Поездки в рамках проекта оплачивает "Яндекс", также на эти цели идут пожертвования пользователей сервисов "Яндекс Go", "Заправки" и "Самокаты". Яндекс не берет комиссию с заказов по программе "Бесплатные поездки для НКО" и водитель получает полную стоимость заказа.

Поддержать проект просто – достаточно включить функцию округления в приложении для заказа такси.