НОВОСТИОбщество

Жители Алтайского края смогут без комиссии обменять монеты на купюры

На обмен принимаются только монеты действующего номинального ряда

26 мая 2024, 17:55, ИА Амител

Монеты / Фото: pxhere.com
Монеты / Фото: pxhere.com

Жители Алтайского края в рамках акции "Монетная неделя" смогут без комиссии обменять монеты на купюры. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Акция проводится при поддержке Банка России. В Алтайском крае в ней участвуют более 90 офисов 18 коммерческих банков, расположенных во всех городах и 17 районах края.

Как отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Олег Брыкин, акция проводится для того, чтобы мелкие монеты вновь вернулись в наличный денежный оборот и использовались при оплате товаров и услуг.

Чтобы не создавать очередей в банках при обмене, рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналам. На обмен принимаются только монеты действующего номинального ряда. Монеты с незначительными повреждениями – царапинами, потертостями, небольшими сколами – также можно обменять. Если монета погнулась, сплющилась или надпилена, но при этом сохранила не менее 75% своей массы, ее тоже поменяют.

банки

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

18:00:34 26-05-2024

А откуда вообще может браться комиссия при обмене одних российских денег на другие?

  50 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

21:20:35 26-05-2024

Гость (18:00:34 26-05-2024) А откуда вообще может браться комиссия при обмене одних росс... Зачем вопросы несуразные задаете, если Вам такое выгодное предложение делают? Деньги на деньги обменять, да без комиссии)))

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:01 27-05-2024

Гость (18:00:34 26-05-2024) А откуда вообще может браться комиссия при обмене одних росс... ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС!!!!!!! Вот наша действительность!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:35 26-05-2024

Ничего не понял, но очень интересно. Где брать то эту мелочь? В кошельке и по карманам лежит у меня мелочь, я ей расплачиваюсь без сдачи. Если я её сдам и получу купюры, мне продавцы будут говорить: сдачи нет, поищите 38 рублей. А я им скажу: нет мелочи, я в акции поучаствовал, для того чтобы мелочь вернулась в оборот. Сдал в банк, чтобы не смог рассчитаться мелочью. Оригинально!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Антон

13:05:55 27-05-2024

Гость (18:22:35 26-05-2024) Ничего не понял, но очень интересно. Где брать то эту мелочь... Переходите на безнал и мелочь не нужна будет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

18:27:09 26-05-2024

Какое счастье-БЕЗ КОМИССИИ!

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:00 26-05-2024

Чё то опять задумали...!
Ни как не угомонятся?
Всё им наши деньги покоя не дают...!?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:36 26-05-2024

Идиотская акция

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:36 26-05-2024

тоже хотела написать про комиссию, иногда в магазине наскребешь и десятика не хватает, продавец такой давайте так - в принципе тоже комиссия, только отрицательная

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:17 26-05-2024

огромное спасибо за такую возможность, пойдем всей семьей менять мелочь из копилок, тем более без комиссии, забота о россиянах- вот лицо и кредо власти!!!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

01:37:29 27-05-2024

По-ходу, в стране наметилась редкость в железо-никелевых сплавах?
😆

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

08:56:28 27-05-2024

Если с вас требуют комиссию за обмен мелочи на купюры, то просто говорите, что хотите положить всю эту мелочь себе на карту или счет - они вам без всякой комиссии ее посчитают и положат. Профит!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:52 27-05-2024

Думал народ у нас немного поумнее, но оказалось как и везде. Нигде никто вам не скажет зачем и что, в банках монет итак море, а вот юбилейку при обмене можно наменять.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:41 28-05-2024

Монета 5 рублей стоит рублей 30, в переводе на металл. Вот и профит.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров