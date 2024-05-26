Жители Алтайского края смогут без комиссии обменять монеты на купюры
На обмен принимаются только монеты действующего номинального ряда
26 мая 2024, 17:55, ИА Амител
Жители Алтайского края в рамках акции "Монетная неделя" смогут без комиссии обменять монеты на купюры. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
Акция проводится при поддержке Банка России. В Алтайском крае в ней участвуют более 90 офисов 18 коммерческих банков, расположенных во всех городах и 17 районах края.
Как отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Олег Брыкин, акция проводится для того, чтобы мелкие монеты вновь вернулись в наличный денежный оборот и использовались при оплате товаров и услуг.
Чтобы не создавать очередей в банках при обмене, рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналам. На обмен принимаются только монеты действующего номинального ряда. Монеты с незначительными повреждениями – царапинами, потертостями, небольшими сколами – также можно обменять. Если монета погнулась, сплющилась или надпилена, но при этом сохранила не менее 75% своей массы, ее тоже поменяют.
18:00:34 26-05-2024
А откуда вообще может браться комиссия при обмене одних российских денег на другие?
21:20:35 26-05-2024
Гость (18:00:34 26-05-2024) А откуда вообще может браться комиссия при обмене одних росс... Зачем вопросы несуразные задаете, если Вам такое выгодное предложение делают? Деньги на деньги обменять, да без комиссии)))
09:32:01 27-05-2024
Гость (18:00:34 26-05-2024) А откуда вообще может браться комиссия при обмене одних росс... ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС!!!!!!! Вот наша действительность!!!
18:22:35 26-05-2024
Ничего не понял, но очень интересно. Где брать то эту мелочь? В кошельке и по карманам лежит у меня мелочь, я ей расплачиваюсь без сдачи. Если я её сдам и получу купюры, мне продавцы будут говорить: сдачи нет, поищите 38 рублей. А я им скажу: нет мелочи, я в акции поучаствовал, для того чтобы мелочь вернулась в оборот. Сдал в банк, чтобы не смог рассчитаться мелочью. Оригинально!
13:05:55 27-05-2024
Гость (18:22:35 26-05-2024) Ничего не понял, но очень интересно. Где брать то эту мелочь... Переходите на безнал и мелочь не нужна будет.
18:27:09 26-05-2024
Какое счастье-БЕЗ КОМИССИИ!
20:15:00 26-05-2024
Чё то опять задумали...!
Ни как не угомонятся?
Всё им наши деньги покоя не дают...!?
20:48:36 26-05-2024
Идиотская акция
21:49:36 26-05-2024
тоже хотела написать про комиссию, иногда в магазине наскребешь и десятика не хватает, продавец такой давайте так - в принципе тоже комиссия, только отрицательная
22:50:17 26-05-2024
огромное спасибо за такую возможность, пойдем всей семьей менять мелочь из копилок, тем более без комиссии, забота о россиянах- вот лицо и кредо власти!!!
01:37:29 27-05-2024
По-ходу, в стране наметилась редкость в железо-никелевых сплавах?
😆
08:56:28 27-05-2024
Если с вас требуют комиссию за обмен мелочи на купюры, то просто говорите, что хотите положить всю эту мелочь себе на карту или счет - они вам без всякой комиссии ее посчитают и положат. Профит!
13:13:52 27-05-2024
Думал народ у нас немного поумнее, но оказалось как и везде. Нигде никто вам не скажет зачем и что, в банках монет итак море, а вот юбилейку при обмене можно наменять.
11:43:41 28-05-2024
Монета 5 рублей стоит рублей 30, в переводе на металл. Вот и профит.