Жители Алтайского края смогут без комиссии обменять монеты на купюры

На обмен принимаются только монеты действующего номинального ряда

26 мая 2024, 17:55, ИА Амител

Монеты / Фото: pxhere.com

Жители Алтайского края в рамках акции "Монетная неделя" смогут без комиссии обменять монеты на купюры. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Акция проводится при поддержке Банка России. В Алтайском крае в ней участвуют более 90 офисов 18 коммерческих банков, расположенных во всех городах и 17 районах края.

Как отметил заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Олег Брыкин, акция проводится для того, чтобы мелкие монеты вновь вернулись в наличный денежный оборот и использовались при оплате товаров и услуг.

Чтобы не создавать очередей в банках при обмене, рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналам. На обмен принимаются только монеты действующего номинального ряда. Монеты с незначительными повреждениями – царапинами, потертостями, небольшими сколами – также можно обменять. Если монета погнулась, сплющилась или надпилена, но при этом сохранила не менее 75% своей массы, ее тоже поменяют.