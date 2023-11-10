Жители Алтайского края смогут получить бесплатные юридические консультации

В регионе стартовал очередной сезон проекта по повышению правовой грамотности

10 ноября 2023, 15:16, ИА Амител

Повышение правовой грамотности / Фото: altai-ter.er.ru

В Алтайском крае начался новый сезон проектов "Юристы населению" и "КИБЕРДРУЖИНА22". До конца ноября 2023 года команда студентов юридического института АлтГУ посетит 12 районов региона, где проведет консультации для жителей, а также лекции по юридической грамотности для школьников.

Проект "Юристы населению" реализуют в крае с 2014 года. И все эти годы студенты выезжают в города и села региона. Они дают бесплатные юридические консультации, а также в рамках проекта "КИБЕРДРУЖИНА22" проводят лекции для школьников по профилактике экстремизма и идеологии терроризма в молодежной среде.

В прошлом году юристы провели больше 120 консультаций, в мероприятиях приняли участие более 800 школьников, рассказал координатор проекта Роман Куранов. В этом сезоне начинающие специалисты уже побывали в Топчихе, Алейске и Усть-Калманке, в планах также посетить более отдаленные территории – Змеиногорск, Чарыш, Курья и другие.

"Проект уже хорошо знают в городах и районах, мы стараемся каждый год расширять географию наших выездов. Традиционно востребованы юридические консультации, но успешно реализуется и формат лекций. Формирование правового сознания у подростков – это очень важно. Сейчас с развитием и возросшей ролью соцсетей такие уроки правовой грамотности как никогда актуальны", – отметил координатор.В этом году проект продлится до 25 ноября, а завершится Межрегиональной научно-практической конференцией по вопросам безопасного поведения в сети Интернет и профилактики негативных проявлений среди молодежи. Она пройдет на базе АлтГУ.

"Хорошо, что проект продолжает жить, и сейчас, наверное, он даже более востребован, чем на старте. Несмотря на то, что мы в крае заметно расширили категории участников получения бесплатной юридической помощи, остается запрос и у многих других граждан. Кроме того, большое число людей у нас проживают в сельской местности и не всегда могут обратиться оперативно за ней. Благодаря проекту мы повышаем доступность такой помощи для населения", – отметил заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Проекты реализует АНО "Юристы – населению" при поддержке Алтайского краевого Законодательного Собрания, Молодежного парламента Алтайского края, юридического института Алтайского государственного университета, Уполномоченных по правам человека и по защите прав предпринимателей в регионе и других.

Реализация проектов осуществляется за счет средств гранта губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики и Росмолодежи.