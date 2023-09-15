Жители Алтайского края смогут пройти бесплатное обследование на рак

Онкологи будут принимать всех желающих пять дней

15 сентября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бесплатная профилактическая акция пройдет в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Все желающие смогут прийти и пройти диагностику онкологических заболеваний головы и шеи на ранней стадии.

Акция продлится с 18 до 22 сентября. Принимать желающих врачи будут ежедневно с 8 до 14 часов.

Записаться на осмотр и консультацию можно по телефону (3852) 502-909. При себе на приеме необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.