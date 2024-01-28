Жители Алтайского края смогут увидеть комету Цзыцзиньшань
29 января она максимально приблизится к Земле
28 января 2024, 11:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/704313
Жители Алтайского края 29 января смогут увидеть комету Цзыцзиньшань. Об этом сообщает НГС.
Как рассказали в Калининградском планетарии, именно в этот день комета пролетит на максимально близком к Земле расстоянии – 74 миллиона километров, и увидеть ее смогут только жители северного полушария планеты.
Специалисты отметили, что в день сближения с планетой комета будет тускнее, чем обычно, но ее все равно можно будет увидеть через бинокль среднего размера.
Отмечается, что Цзыцзиньшань – короткопериодическая комета. Ее открыли 1 января 1965 года астрономы обсерватории Цзыцзиньшань в Нанкине, Китай.
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С бодуна на небе и не такое бывает
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Сначала надо научиться выговаривать это слово.
14:14:44 28-01-2024
Всё накрылось Цзыцзиньшанем. Звучит красиво
14:44:37 28-01-2024
Опять вода,... В какую часть неба нужно смотреть, чтобы комету увидеть?
17:16:16 28-01-2024
Гость (14:44:37 28-01-2024) Опять вода,... В какую часть неба нужно смотреть, чтобы коме... Ну вверх, очевидно же
21:16:49 28-01-2024
Гость (14:44:37 28-01-2024) Опять вода,... В какую часть неба нужно смотреть, чтобы коме... по созвездию Девы, заглянет в Весы, вернется в Деву, пересечет полностью это огромное созвездие, и к началу периода видимости в любительские телескопы окажется на границе созвездий Девы и Льва — примерно 15 июня 2024 года. Ко Дню Осеннего Равноденствия яркость кометы возрастет до +2m, а элонгация — до 20°. Это типичные условия видимости планеты Меркурий — кто умеет находить неуловимый Меркурий в утренней заре, тот отыщет и комету. Кстати, Меркурий будет находиться неподалеку, но его утренняя видимость к равноденствию прекратится.
21:10:09 28-01-2024
Если Вы смотрели популярный мультик «Ледниковый период», то он как раз о тех временах, когда к нам заглядывала эта комета — по заснеженным просторам бродили мамонты и саблезубые тигры, а кроманьонцы делили среду обитания с неандертальцами. Уже были в ходу каменные ножи, копья с каменными наконечниками, лук и стрелы. И вот комета вернулась. Неандертальцев она уже не застала, а главным орудием труда человечества стал компьютер
21:13:50 28-01-2024
комета вернется снова к нам через 32 000 лет...и что застанет она на Земле при своем следующем возвращении.
23:23:28 28-01-2024
Лея (21:13:50 28-01-2024) комета вернется снова к нам через 32 000 лет...и что застане... Снова каменные топоры, луки, стрелы, копья.
02:38:10 29-01-2024
Уже даже кометы китайские 🤣🙈