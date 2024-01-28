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Жители Алтайского края смогут увидеть комету Цзыцзиньшань

29 января она максимально приблизится к Земле

28 января 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/704313
Фото: pxhere.com/ru/photo/704313

Жители Алтайского края 29 января смогут увидеть комету Цзыцзиньшань. Об этом сообщает НГС.

Как рассказали в Калининградском планетарии, именно в этот день комета пролетит на максимально близком к Земле расстоянии – 74 миллиона километров, и увидеть ее смогут только жители северного полушария планеты.

Специалисты отметили, что в день сближения с планетой комета будет тускнее, чем обычно, но ее все равно можно будет увидеть через бинокль среднего размера.

Отмечается, что Цзыцзиньшань – короткопериодическая комета. Ее открыли 1 января 1965 года астрономы обсерватории Цзыцзиньшань в Нанкине, Китай.

космос

Комментарии 10

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Грыша

11:45:47 28-01-2024

С бодуна на небе и не такое бывает

  -4 Нравится
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Гость

12:50:43 28-01-2024

Сначала надо научиться выговаривать это слово.

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Гость

14:14:44 28-01-2024

Всё накрылось Цзыцзиньшанем. Звучит красиво

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Гость

14:44:37 28-01-2024

Опять вода,... В какую часть неба нужно смотреть, чтобы комету увидеть?

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Гость

17:16:16 28-01-2024

Гость (14:44:37 28-01-2024) Опять вода,... В какую часть неба нужно смотреть, чтобы коме... Ну вверх, очевидно же

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Гость

21:16:49 28-01-2024

Гость (14:44:37 28-01-2024) Опять вода,... В какую часть неба нужно смотреть, чтобы коме... по созвездию Девы, заглянет в Весы, вернется в Деву, пересечет полностью это огромное созвездие, и к началу периода видимости в любительские телескопы окажется на границе созвездий Девы и Льва — примерно 15 июня 2024 года. Ко Дню Осеннего Равноденствия яркость кометы возрастет до +2m, а элонгация — до 20°. Это типичные условия видимости планеты Меркурий — кто умеет находить неуловимый Меркурий в утренней заре, тот отыщет и комету. Кстати, Меркурий будет находиться неподалеку, но его утренняя видимость к равноденствию прекратится.

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Лея

21:10:09 28-01-2024

Если Вы смотрели популярный мультик «Ледниковый период», то он как раз о тех временах, когда к нам заглядывала эта комета — по заснеженным просторам бродили мамонты и саблезубые тигры, а кроманьонцы делили среду обитания с неандертальцами. Уже были в ходу каменные ножи, копья с каменными наконечниками, лук и стрелы. И вот комета вернулась. Неандертальцев она уже не застала, а главным орудием труда человечества стал компьютер

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Лея

21:13:50 28-01-2024

комета вернется снова к нам через 32 000 лет...и что застанет она на Земле при своем следующем возвращении.

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Гость

23:23:28 28-01-2024

Лея (21:13:50 28-01-2024) комета вернется снова к нам через 32 000 лет...и что застане... Снова каменные топоры, луки, стрелы, копья.

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Мистер Фримен

02:38:10 29-01-2024

Уже даже кометы китайские 🤣🙈

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