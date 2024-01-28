Жители Алтайского края смогут увидеть комету Цзыцзиньшань

29 января она максимально приблизится к Земле

28 января 2024, 11:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/704313

Жители Алтайского края 29 января смогут увидеть комету Цзыцзиньшань. Об этом сообщает НГС.

Как рассказали в Калининградском планетарии, именно в этот день комета пролетит на максимально близком к Земле расстоянии – 74 миллиона километров, и увидеть ее смогут только жители северного полушария планеты.

Специалисты отметили, что в день сближения с планетой комета будет тускнее, чем обычно, но ее все равно можно будет увидеть через бинокль среднего размера.

Отмечается, что Цзыцзиньшань – короткопериодическая комета. Ее открыли 1 января 1965 года астрономы обсерватории Цзыцзиньшань в Нанкине, Китай.