Жители Алтайского края смогут увидеть в небе полет ракеты к МКС
Старт запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по времени Барнаула)
21 марта 2024, 19:34, ИА Амител
Фото: www.roscosmos.ru
С космодрома Байконур вечером 21 марта состоится запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25". Как сообщает "Наблюдательный Барнаул", старт запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по времени Барнаула).
Жители края смогут увидеть запуск ракеты в виде хвоста, или так называемой медузы в небе. Для наблюдения и запуска ракеты с Байконура небо должно быть чистым, особенно горизонт на западе – юго-западе.
Отмечается, что уже через три часа после запуска корабль должен будет пристыковаться к МКС.
20:29:02 21-03-2024
Уже запуск отменили
20:31:57 21-03-2024
Отмена старта. Перенос на завтра
20:53:58 21-03-2024
Небо чистое, но следа Союза не видно.
21:19:44 21-03-2024
Не было следа((
21:23:08 21-03-2024
а я видел
21:25:41 21-03-2024
Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Глюки видел? Запуск за секунду до старта отменили
22:00:26 21-03-2024
Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Белочка пролетела?
22:06:16 21-03-2024
Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Я тоже видел,но не хвост медузы,а просто как звезда. И именно в 20-23 с юго-запада на юг .
22:09:56 21-03-2024
Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Я тоже видела. Что летело?
22:43:20 21-03-2024
Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Суслика не видно, но оказывается он есть .
23:46:27 21-03-2024
Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Конечно видел... МКС видел. Её часто можно видеть. Она летит с запада на восток. А в её траекторию запускают космический корабль. Догонит -пристыкуется
22:09:20 21-03-2024
А что тогда летело в небе именно по времени совпало