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Жители Алтайского края смогут увидеть в небе полет ракеты к МКС

Старт запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по времени Барнаула)

21 марта 2024, 19:34, ИА Амител

Фото: www.roscosmos.ru
Фото: www.roscosmos.ru

С космодрома Байконур вечером 21 марта состоится запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-25". Как сообщает "Наблюдательный Барнаул", старт запланирован на 16:21:19 по московскому времени (20:21 по времени Барнаула).

Жители края смогут увидеть запуск ракеты в виде хвоста, или так называемой медузы в небе. Для наблюдения и запуска ракеты с Байконура небо должно быть чистым, особенно горизонт на западе – юго-западе.

Отмечается, что уже через три часа после запуска корабль должен будет пристыковаться к МКС.

Комментарии 12

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R22

20:29:02 21-03-2024

Уже запуск отменили

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Гость

20:31:57 21-03-2024

Отмена старта. Перенос на завтра

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Гость

20:53:58 21-03-2024

Небо чистое, но следа Союза не видно.

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Гость

21:19:44 21-03-2024

Не было следа((

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Гость

21:23:08 21-03-2024

а я видел

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Гость

21:25:41 21-03-2024

Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Глюки видел? Запуск за секунду до старта отменили

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Чучмек

22:00:26 21-03-2024

Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Белочка пролетела?

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Гость

22:06:16 21-03-2024

Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Я тоже видел,но не хвост медузы,а просто как звезда. И именно в 20-23 с юго-запада на юг .

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Гость

22:09:56 21-03-2024

Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Я тоже видела. Что летело?

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Гость

22:43:20 21-03-2024

Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Суслика не видно, но оказывается он есть .

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Александр

23:46:27 21-03-2024

Гость (21:23:08 21-03-2024) а я видел... Конечно видел... МКС видел. Её часто можно видеть. Она летит с запада на восток. А в её траекторию запускают космический корабль. Догонит -пристыкуется

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Галина

22:09:20 21-03-2024

А что тогда летело в небе именно по времени совпало

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