Жители Алтайского края смогут увидеть в апреле красивый звездопад

Наблюдать за метеорным потоком Лириды можно невооружённым глазом

10 апреля 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ночь на 23 апреля жители Алтайского края смогут увидеть в небе метеорный поток Лириды. Как сообщает "Бийский рабочий", в 2023 году этот звездопад будет длиться с 15 по 29 апреля, а пик придётся как раз на 22-23 апреля.

Обычно интенсивность звездопада невелика – лишь 20 метеоров в час. Однако иногда можно заметить и резкие всплески активности – до 100 штук в час.

Лучшее время для наблюдения – около 01:00 ночи. В это время созвездие Лиры будет находиться на востоке, а точное местоположение подскажет яркая звезда Вега. Лучше всего смотреть за потоком с возвышенности или горы, вдали от города. Тогда большинство метеоров будут видны невооружённым глазом.