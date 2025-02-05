Жители Алтайского края создают знамя Победы с именами героев в рамках патриотической акции

Символ памяти о защитниках Родины пронесут по улицам Барнаула ко Дню Победы

05 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Патриотическая акция "Знамя Победы" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

4 февраля в штабе общественной поддержки "Единой России" в Барнауле прошел мастер-класс по изготовлению лоскутов с вышитыми именами героев, защищавших Родину. К 9 мая из этих фрагментов создадут большое полотно, символизирующее знамя Победы, и пронесут его по улицам Барнаула. Присоединиться к акции могут все жители Алтайского края.

На мероприятии собрались активисты поискового отряда "Высота", созданного на базе барнаульского лицея № 129 имени Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии, участники "Движения Первых" и матери погибших бойцов СВО. Мастер-класс для них провела замдиректора Краевого дворца молодежи Галина Буймова. Именно это учреждение выступает организатором межрегиональной акции совместно с управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, реготделением движения "Бессмертный полк России" при поддержке межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

Каждый участник вышивал на лоскутах красного габардина фамилии, имена и отчества родных, участвовавших в ВОВ, спецоперации и других вооруженных конфликтах. Для работы использовали белые, желтые и золотые нити мулине.

Патриотическая акция "Знамя Победы" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Юные поисковики увековечили имя выпускника лицея № 129 Артема Лебедева, принимавшего участие в СВО. В 2017 году он в составе поисковой экспедиции отряда "Высота" посетил места сражений в Карелии. В мастер-классе также приняли участие родственники Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Кошелева из с. Контошино Косихинского района. Правнучка фронтовика, ученица школы Юля Касаткина рассказала, что гордится прадедом и заботится о сохранении памяти о нем.

Партия поддерживает инициативу, посвященную 80-летию Победы, отметил руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких. Он сообщил, что жители края могут приносить свои расшитые лоскуты в местные отделения партии или штаб общественной поддержки по адресу Барнаул, ул. Пушкина, 62. Все собранные фрагменты передадут организаторам для создания общего полотна в память о защитниках Отечества.