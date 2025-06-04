Жители Алтайского края стали активнее оформлять вклады в ПСБ

Банк нарастил объем вкладов населения на 86%

04 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFFv1dXN

Деньги. Рубли. Кошелек / Фото: amic.ru

За пять месяцев 2025 года ПСБ в Алтайском крае существенно нарастил объем денежных средств на срочных вкладах физлиц. Увеличение к аналогичному периоду прошлого года составило 86%.

Общая сумма денег, которую разместили алтайские вкладчики, выросла в 1,6 раза. При этом 40% приходится на депозиты, 20% – на накопительные счета. Рост интереса жителей края к классическим сберегательным продуктам в регионе обусловлен их доходностью.

"Вклады и накопительные счета ПСБ пользуются стабильной популярностью. В условиях сохраняющихся высоких процентных ставок на сберегательные банковские продукты депозиты ПСБ стали для жителей края надежным способом приумножить свои сбережения. Клиенты отдают предпочтение классическим депозитам с размещением средств на средний срок. Жители Алтайского края также оценили разнообразие финансовых продуктов для разных целей и простоту оформления депозитов ПСБ", – отмечает региональный директор ПСБ в Барнауле Ольга Ермолова.

ПСБ предлагает клиентам широкую линейку сберегательных решений. Это продукты с капитализацией, возможностью пополнения и снятия денег, повышенные ставки для новых клиентов, владельцев зарплатных карт и пенсионеров, и другое.

ПАО "Банк ПСБ", универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г., без ограничения срока действия).

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