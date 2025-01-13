Жители Алтайского края стали брать меньше кредитов

В кредитных рейтингах регион оказался среди отстающих

13 января 2025, 13:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

По показателям кредитной активности населения Алтайский край оказался в аутсайдерах к концу 2024 года. Согласно последним данным НБКИ, низкие показатели регион продемонстрировал по всем видам займов. Об этом сообщает "Толк".

В России к декабрю увеличился средний размер микрозайма. Однако рост оказался символическим – на 0,1% в сравнении с предыдущим месяцем. В Алтайском крае этот показатель в сегменте "деньги до зарплаты" снизился на 2%. Средний размер микрозайма в регионе к концу года составил 9,37 тыс. рублей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что такая динамика может быть связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.

Также Алтайский край продемонстрировал серьезную динамику сокращения выдачи кредитных карт (-18,0%). К декабрю было выдано 21,2 тыс. кредиток, а месяцем ранее эта цифра равнялась 25,8 тыс. единиц. Эксперты отчасти связывают это с ограничениями показателя долговой нагрузки.

"Сократился к декабрю и средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам. В целом по стране показатель упал на 4,7%, а в Алтайском крае – на 3,9%, составив всего 87,3 тыс. рублей", – отметили в издании.

Помимо этого, регион оказался в пятерке лидеров по самому серьезному сокращению среднего размера потребительского кредита. За месяц показатель снизился на 24,1% – с 139,9 до 106,2 тыс. рублей.