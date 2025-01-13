Жители Алтайского края стали брать меньше кредитов
В кредитных рейтингах регион оказался среди отстающих
13 января 2025, 13:30, ИА Амител
По показателям кредитной активности населения Алтайский край оказался в аутсайдерах к концу 2024 года. Согласно последним данным НБКИ, низкие показатели регион продемонстрировал по всем видам займов. Об этом сообщает "Толк".
В России к декабрю увеличился средний размер микрозайма. Однако рост оказался символическим – на 0,1% в сравнении с предыдущим месяцем. В Алтайском крае этот показатель в сегменте "деньги до зарплаты" снизился на 2%. Средний размер микрозайма в регионе к концу года составил 9,37 тыс. рублей.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что такая динамика может быть связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.
Также Алтайский край продемонстрировал серьезную динамику сокращения выдачи кредитных карт (-18,0%). К декабрю было выдано 21,2 тыс. кредиток, а месяцем ранее эта цифра равнялась 25,8 тыс. единиц. Эксперты отчасти связывают это с ограничениями показателя долговой нагрузки.
"Сократился к декабрю и средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам. В целом по стране показатель упал на 4,7%, а в Алтайском крае – на 3,9%, составив всего 87,3 тыс. рублей", – отметили в издании.
Помимо этого, регион оказался в пятерке лидеров по самому серьезному сокращению среднего размера потребительского кредита. За месяц показатель снизился на 24,1% – с 139,9 до 106,2 тыс. рублей.
13:35:26 13-01-2025
Странно
13:50:36 13-01-2025
Надеюсь, может хоть немного поумнели....
17:57:05 13-01-2025
медведь-шатун (13:50:36 13-01-2025) Надеюсь, может хоть немного поумнели.... ...
Вряд ли поумнели. Просто банки чаще стали отказывать в кредитах. Вот и весь секрет.
13:42:12 14-01-2025
Гость (17:57:05 13-01-2025) Вряд ли поумнели. Просто банки чаще стали отказывать в к... А мне вот интересно, они(банки) в кредитах отказывают. А где они деньги собираются находить на выплату вкладов ?
13:57:36 13-01-2025
Кредиты, которые на безопасные счета переводили*
14:04:12 13-01-2025
надеюсь, что думать начали.
но очень может быть, что закредитованы под завязку и банки просто не дают.
17:21:17 13-01-2025
А вы на ставки по кредитам посмотрите - сразу все понятно будет. Под такие проценты брать кредит можно только если совсем дурак или же вопрос жизни и смерти решается. Ну и добавьте к этому самую высокую закредитованность населения Алтайского края в предыдущие годы (о чем не раз писали) и самые низкие в стране зарплаты и пенсии (имею в виду реальные, а не нарисованные) да плюс самый высокий в стране рост тарифов уже который год подряд... Какие, нафиг, кредиты? С чего их погашать-то?
13:45:18 14-01-2025
Гость (17:21:17 13-01-2025) А вы на ставки по кредитам посмотрите - сразу все понятно бу... Да куча причин для кредита, и дураки и аврал здесь не при чём. У меня например выкуп(именно сейчас нужно) 1/2 доли квартиры,ипотеку под долю никто не дает вот и придется брать ПК