Жители Алтайского края стали чаще оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы

Около 10 тысяч клиентов платят по счетам в интернет-банке ВТБ

07 февраля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Жители Алтайского края всё чаще оплачивают жилищно-коммунальные и образовательные услуги дистанционно. Так, в декабре 2022 года более 110 тысяч счетов за ЖКХ оплатили в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ. Причём за 2022 год число клиентов, использующих эти каналы для расчётов, выросло в разы и составило 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Пользователи могут оплачивать через онлайн-сервисы счета, выставленные в пользу более чем 2 тыс. поставщиков Алтайского края. В том числе есть возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг по системе "Город".