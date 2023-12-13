Жители Алтайского края стали чаще снимать наличные без банкомата на почте
Услуга удобна тем, что выдают сумму с точностью до копейки
13 декабря 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K93gC
С начала 2023 года с помощью банковских терминалов (POS*-терминалы) в почтовых отделениях жители края сняли наличные с карт почти 57 тыс. раз. Это на 5% больше аналогичного периода прошлого года.
Получить наличные с карты можно в ближайшем почтовом отделении. Для этого клиент прикладывает карту к устройству, а необходимую сумму ему выдает сотрудник. Чаще всего эту услугу используют жители Бийского (7,6 тыс. раз), Рубцовского (5,3) и Заринского (4,25) районов.
Банковские терминалы в краевых почтовых отделениях установили в 2016 году. Сегодня их в регионе уже 1,112 тыс., из них 841 POS-терминал размещен в сельских почтовых отделениях. Они пользуются большим спросом, особенно у жителей небольших населенных пунктов. Средняя сумма к выдаче наличных составляет 6,5 тыс. руб., а внесения – 8 тыс. руб.
"Для жителей отдаленных поселений края почта – это часто единственное место, где можно получить значимые социальные и финансовые услуги. Развитие эквайринга имеет большую социальную направленность, потому что наши терминалы, в отличие от банкоматов, находятся в шаговой доступности – на почте", – пояснил директор УФПС Алтайского края Константин Попов.Он также уточнил, что можно снять не "круглую" сумму, а с точностью до копейки, что особенно ценят клиенты старшего возраста.
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*POS ("ПОС")
АО "Почта России"Реклама
13:25:13 13-12-2023
Бог мой, хоть бы платежи с карт брали... А то, компьютеры, терминалы, система Город, а оплатить коммуналку-наличку давай!!! Это в городе. Какая обналичка?
16:40:25 13-12-2023
Нафига "с точностью до копейки, что особенно ценят клиенты старшего возраста"? Все равно потом на кассе копошатся копейки отсчитывают с точностью. Пользуюсь картой, удобно когда без кассира оплата.