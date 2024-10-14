Жители Алтайского края стали чаще звонить через цифровые технологии

О росте числа цифровых звонков сообщили в МегаФоне

14 октября 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KRXy5

Девушка с телефоном / Фото пресс-службы МегаФона

Жители Алтайского края стали чаще звонить через VoLTE*. Сегодня цифровые телефонные разговоры составляют 33% от всех звонков в регионе. Причем за последний год их количество выросло почти на 10%. Об этом сообщили специалисты МегаФона после анализа абонентской базы.

Технология VoLTE обеспечивает голосовые звонки через сеть четвертого поколения. При этом позволяет пользоваться интернетом на смартфоне. Сервис обеспечивает чистый звук, мгновенное соединение без снижения качества сигнала.

Устройства с опцией цифровых звонков имеют 80% абонентов оператора в Алтайском крае. Причем женщины на 5% меньше, чем мужчины.

По объему таких звонков лидирует, конечно, Барнаул. Краевая столица дает 27 % от общего объема голосового трафика. Следом идут Бийск и Рубцовск.

Звонки по технологии VoLTE также популярны у абонентов в сельской местности. Больше всех по VoLTE проговорили жители Кулунды. Только с начала года на разговоры было потрачено столько минут, сколько хватит на четыре года беспрерывного общения. В селах Павловск и Залесово провели за телефонными разговорами по два года на каждый населенный пункт.

"За восемь месяцев 2024 года МегаФон увеличил зону покрытия 4G в 18 районах Алтайского края. Установка дополнительного высокочастотного оборудования проведена более чем на 60 базовых станциях региона. В том числе в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах, например, в поселке Новосоветском Егорьевского района, где проживает менее 100 человек", – отметила директор МегаФона в Республике Алтай и Алтайском крае Мария Занько.

И подчеркнула, что везде, где есть 4G покрытие, абоненты МегаФона получили при звонках улучшенное качество звука и возможность параллельно с разговором продолжать обмен информацией в интернете.

Если VoLTE не подключилась автоматически, это можно сделать в настройках смартфона.

Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировалась и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. В этом году в рейтинг одних из самых популярных мобильных устройств Алтайского края вошли Xiaomi*, Samsung*, Huawei*, Apple* и Realme*.

Напомним, ранее в МегаФоне сообщали о тренде на эзотерику. В целом по России сайты, посвященные астрологии, гаданиям и нумерологии, стали популярнее на 25%. В Барнауле с начала года посещаемость выросла на четверть, чаще на такие ресурсы заходят женщины. Также эзотерикой интересуются жители Новосибирска, Кемерова, Омска и Томска.

* VoLTE или Voice over LTE (Войс овер ЛТЕ); Xiaomi ("Ксяоми"), Samsung* ("Самсунг"), Huawei ("Хуавей"), Apple ("Эпл") и Realme ("Риалми")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

Реклама