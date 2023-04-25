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Жители Алтайского края стали гораздо реже покидать регион в поисках другой жизни

Миграционная убыль за два зимних месяца составила всего 211 человек

25 апреля 2023, 14:32, ИА Амител

Аэропорт / Фото: unsplash.com
Аэропорт / Фото: unsplash.com

Отток населения Алтайского края по итогам января-февраля 2023 года уменьшился в десять раз, пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

"Миграционная убыль составила всего 211 человек. Это почти в десять раз меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", – уточняет издание.

За два месяца в другие регионы РФ убыли 2605 человек, а прибыли из других регионов 2058 человек.

Из-за рубежа в край переехали 1037 человек, а за границу уехал 701 человек. Из них: из стран СНГ приехали 979 человек, а туда выехали 640 жителей, из других стран приехали 58, а туда выехал 61 житель.

Таким образом, общие показатели миграции складываются на уровне 7045 прибывших и 7256 убывших. Отток составил 211 человек. Причём в первые два месяца 2022 года это показатель составил 2093 человека.

Алтайский край население

Комментарии 8

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безвыходность

14:48:00 25-04-2023

Помню статистику за 2 года до этих данных. Из Барнаула уехали 20% процентов жителей в другие города и страны. Если 20 процентов умножить на 5, то получится, что за 10 лет из Барнаула уедут все жители. Останутся только пенсионеры и иммигранты. Не свистите, господа. Лучше тут живут не все. Но не у всех есть желание и денежная возможность на переезд и аренду квартир в той же Москве. Жить, чтобы копить на переезд в столицу. Грустно!

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Бомж

14:55:13 25-04-2023

Потому-что все уже покинули, остались пенсионеры и я. Да и то,как просохнет-пойду в другой регион.

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Гость

15:21:29 25-04-2023

Бомж (14:55:13 25-04-2023) Потому-что все уже покинули, остались пенсионеры и я. Да и т... Я тоже пока здесь)))

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Элен без ребят

18:22:08 25-04-2023

Бомж (14:55:13 25-04-2023) Потому-что все уже покинули, остались пенсионеры и я. Да и т... пешком по бездорожью? :\

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Гость

15:16:26 25-04-2023

2 месяца, можно считать, это стат. погрешность)))))

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Гость

15:35:23 25-04-2023

Откуда вы знаете, сколько человек выехало? Ведь не все теряют местную прописку.

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уезжают

17:59:10 25-04-2023

Итого, 7256 убывших (с). А пропаганда отчиталась броским заголовком, что уезжать стали меньше.

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Вадим

10:57:23 26-04-2023

Если есть на свете рай-это наш Алтайский край!

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