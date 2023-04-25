Жители Алтайского края стали гораздо реже покидать регион в поисках другой жизни

Миграционная убыль за два зимних месяца составила всего 211 человек

25 апреля 2023, 14:32, ИА Амител

Аэропорт / Фото: unsplash.com

Отток населения Алтайского края по итогам января-февраля 2023 года уменьшился в десять раз, пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

"Миграционная убыль составила всего 211 человек. Это почти в десять раз меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", – уточняет издание.

За два месяца в другие регионы РФ убыли 2605 человек, а прибыли из других регионов 2058 человек.

Из-за рубежа в край переехали 1037 человек, а за границу уехал 701 человек. Из них: из стран СНГ приехали 979 человек, а туда выехали 640 жителей, из других стран приехали 58, а туда выехал 61 житель.

Таким образом, общие показатели миграции складываются на уровне 7045 прибывших и 7256 убывших. Отток составил 211 человек. Причём в первые два месяца 2022 года это показатель составил 2093 человека.