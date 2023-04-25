Жители Алтайского края стали гораздо реже покидать регион в поисках другой жизни
Миграционная убыль за два зимних месяца составила всего 211 человек
25 апреля 2023, 14:32, ИА Амител
Отток населения Алтайского края по итогам января-февраля 2023 года уменьшился в десять раз, пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
"Миграционная убыль составила всего 211 человек. Это почти в десять раз меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", – уточняет издание.
За два месяца в другие регионы РФ убыли 2605 человек, а прибыли из других регионов 2058 человек.
Из-за рубежа в край переехали 1037 человек, а за границу уехал 701 человек. Из них: из стран СНГ приехали 979 человек, а туда выехали 640 жителей, из других стран приехали 58, а туда выехал 61 житель.
Таким образом, общие показатели миграции складываются на уровне 7045 прибывших и 7256 убывших. Отток составил 211 человек. Причём в первые два месяца 2022 года это показатель составил 2093 человека.
14:48:00 25-04-2023
Помню статистику за 2 года до этих данных. Из Барнаула уехали 20% процентов жителей в другие города и страны. Если 20 процентов умножить на 5, то получится, что за 10 лет из Барнаула уедут все жители. Останутся только пенсионеры и иммигранты. Не свистите, господа. Лучше тут живут не все. Но не у всех есть желание и денежная возможность на переезд и аренду квартир в той же Москве. Жить, чтобы копить на переезд в столицу. Грустно!
14:55:13 25-04-2023
Потому-что все уже покинули, остались пенсионеры и я. Да и то,как просохнет-пойду в другой регион.
15:21:29 25-04-2023
Бомж (14:55:13 25-04-2023) Потому-что все уже покинули, остались пенсионеры и я. Да и т... Я тоже пока здесь)))
18:22:08 25-04-2023
Бомж (14:55:13 25-04-2023) Потому-что все уже покинули, остались пенсионеры и я. Да и т... пешком по бездорожью? :\
15:16:26 25-04-2023
2 месяца, можно считать, это стат. погрешность)))))
15:35:23 25-04-2023
Откуда вы знаете, сколько человек выехало? Ведь не все теряют местную прописку.
17:59:10 25-04-2023
Итого, 7256 убывших (с). А пропаганда отчиталась броским заголовком, что уезжать стали меньше.
10:57:23 26-04-2023
Если есть на свете рай-это наш Алтайский край!