Жители Алтайского края стали реже брать ипотечные кредиты

Несмотря на рост кредитного портфеля в регионе в прошлом году, темпы его увеличения оказались ниже, чем в 2021 году

11 февраля 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края начали реже брать ипотеку. Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на данные регионального Центробанка, по итогам 2022 года кредитный портфель в Алтайском крае увеличился на 14,4%, тогда как в 2021 году прирост насчитывал 23,8%.

Всего за прошлый год жители региона заключили более 19,5 тысячи ипотечных сделок общей суммой 51,8 млрд рублей. Количество выданных ипотек снизилось к 2021 году на 38%, а объём уменьшился на 21%.

Самый сильный спад отмечается в апреле и мае 2022 года, когда сильно выросли процентные ставки. Кроме того, банки стали отсеивать и больше потенциальных заёмщиков. С июня 2022 года ситуация стабилизировалась и количество выдаваемых ипотечных кредитов и их объём начали расти.