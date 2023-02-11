НОВОСТИЭкономика

Жители Алтайского края стали реже брать ипотечные кредиты

Несмотря на рост кредитного портфеля в регионе в прошлом году, темпы его увеличения оказались ниже, чем в 2021 году

11 февраля 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Алтайского края начали реже брать ипотеку. Как сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на данные регионального Центробанка, по итогам 2022 года кредитный портфель в Алтайском крае увеличился на 14,4%, тогда как в 2021 году прирост насчитывал 23,8%.

Всего за прошлый год жители региона заключили более 19,5 тысячи ипотечных сделок общей суммой 51,8 млрд рублей. Количество выданных ипотек снизилось к 2021 году на 38%, а объём уменьшился на 21%.

Самый сильный спад отмечается в апреле и мае 2022 года, когда сильно выросли процентные ставки. Кроме того, банки стали отсеивать и больше потенциальных заёмщиков. С июня 2022 года ситуация стабилизировалась и количество выдаваемых ипотечных кредитов и их объём начали расти.

Комментарии 10

  • ЯсенХ... Вы цены видели на платеж ипотеки, так помимо этого + коммуналка и надо обустроить жилье....
    11 февраля, Гость   Ответить
  • да что вы!!!! рост как никогда, правительство говорит обратное, такого роста еще не было никогда, президент сказал, что санкции бессильны, мы сделали прорыв и выиграли у запада!!! читайте федеральные новости, вы будете изумлены !!!
    11 февраля, Гость   Ответить
  • да ладно!неужели!кто-бы мог подумать? при средне зарплате в 50 т(по роспростату)?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Скоро вообще перестанут брать,ибо жизнь на Алтае прекрасна,жить дёшево,цены смешные и все берут за наличку. Чего уж стесняться,одни миллионеры.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Вот как цены упадут в 2х, тогда сново все заработает
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Если действительно стали реже брать ипотеку, то я думаю, что цены на жильё сейчас стремительно взлетят вверх.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Вот как цены упадут в 2х, тогда сново все заработает======не упадут, куда уж падать!!! у населения рекордное количество налички!!! происходит отток денег из банков,нужно остановить этот отток запретом, как с валютными счетами
    12 февраля, Гость   Ответить
  • да ладно!неужели!кто-бы мог подумать? при средне зарплате в 50 т(по роспростату)?=====да больше, больше, все пр серому, в конвертах..., несовершенство в законодательстве оставляет дыры для этих схем, бизнес малый этим пользуется...
    12 февраля, Гость   Ответить
  • НА ЧТО БРАТЬ С ТАКОЙ ЗАРПЛАТОЙ?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ТОЧНО!!!
    12 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров