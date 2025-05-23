Жители Алтайского края увеличили траты в майские праздники в 1,5 раза

Покупали мясо, билеты и товары для сада

23 мая 2025, 12:40, ИА Амител

Покупатели на кассе в магазине / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края в праздничные майские дни заметно увеличили свои траты в торговле и сфере услуг. С 1 по 10 мая клиенты ВТБ в регионе совершили более 1,5 млн оплат на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей – это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Максимальный рост по сумме оплат пришелся на свежие мясные продукты (рост в пять раз), билеты на поезда (в 2,8 раза), медицинские услуги (в 2,6 раза), а также на молочные продукты и товары для садоводства (в 2,1 раза). Значительный прирост отмечался также в барах, ресторанах и кафе, универсальных магазинах, зоомагазинах и ветеринарных клиниках (в 1,8 раза по каждой категории).

Средний чек по всем категориям трат вырос на 5% и составил 653 рубля. Наибольший прирост отмечен в телекоммуникациях (в два раза), медицинских услугах и парках отдыха (в 1,7 раза), а также в ресторанах, кафе и салонах массажа (в 1,5 раза). Самый высокий средний чек в этот период зафиксировали в Москве (1259 рублей), Магаданской области (1175 рублей), Санкт-Петербурге (1085 рублей), Чукотском автономном округе (1063 рубля) и Московской области (1041 рубль).

"В майские праздники наши затраты традиционно растут. Большое количество выходных дней вкупе с хорошей погодой привели к увеличению числа оплат в категории путешествий и товаров для отдыха на природе – мы фиксируем кратный рост покупок товаров для садоводства и свежего мяса для шашлыка. Кроме того, жители региона активно использовали праздничные дни для восстановления здоровья и занятий спортом", – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов. Лидерами по объему праздничных трат в России стали Москва (27 млрд рублей), Московская область (12 млрд), Санкт-Петербург (8 млрд), Краснодарский край и Новосибирская область (по 3,9 млрд рублей).