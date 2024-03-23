Жители Алтайского края в 2023 году стали чаще ходить в театры и читать книги

Такие данные привели в министерстве культуры региона

23 марта 2024, 06:10, ИА Амител

Рояль на сцене филармонии / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края в 2023 году стали чаще посещать театры, музеи, библиотеки. Об этом 21 марта на коллегии заявила министр культуры региона Елена Безрукова.

Так, например, семь тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет в 2023 году записались в библиотеки Алтайского края. В целом же 38% жителей региона являются читателями библиотек. В 2023 году молодым читателям от 14 до 30 лет было выдано на 163 тысячи экземпляров изданий больше, чем в 2022 году.

По словам Елены Безруковой, в 2023 году в крае поставили 42 новых спектакля. В общей сложности театры посетило 660 тысяч зрителей, что на 14% больше, чем годом раньше. В регионе за прошлый год построили и отремонтировали 106 объектов. Всего же их в крае около 2 тысяч.

Министр отметила, что в 2023 году учреждения культуры онлайн и офлайн посетили 33 миллиона человек. Правда, в этот список вошел каждый, кто заходил на сайт учреждения культуры региона.

Что касается "Пушкинских карт", то их владельцы – их в регионе более 100 тысяч – купили в 2023 году билеты на сумму 80 миллионов рублей.