Жители Алтайского края в шесть раз чаще выбирали Вьетнам на майские праздники

В целом путешественники региона стали активнее выезжать за границу, как и россияне в целом

13 мая 2025, 12:45, ИА Амител

Вьетнам / Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

Жители Алтайского края стали активнее выезжать за границу на майские праздники. По сравнению с прошлым годом количество туристов выросло на 23%. Как и прежде, самыми востребованными оказались поездки в Казахстан – туда отправилось 46% от всех, кто выбрал зарубежное направление. Эта страна продолжает удерживать статус самого популярного направления среди жителей региона. Такие данные представили аналитики компании "МегаФон" и сервиса по бронированию туров "Слетать.ру".

На втором месте – Турция с долей 7% туристов. С небольшим отставанием за ней следует Таиланд. Четвертое место занимает Грузия, а Вьетнам уверенно замыкает пятерку лидеров. Причем именно Вьетнам показал наибольший рост – число путешественников туда увеличилось в шесть раз.

Если смотреть по всей России, то на майские праздники за границу отправилось на 11% больше россиян, чем в прошлом году, а спрос на зарубежные туры вырос сразу на 43%. Турция вновь стала лидером зарубежного отдыха россиян – ее выбрали 15% всех выехавших за границу. На втором месте Белоруссия (12%), третью строчку занял Казахстан (8%). В топ-5 также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Египет. По данным сервиса "Слетать.ру", на Турцию пришлось 35% всех бронирований, на Египет – 18%, на ОАЭ – 9%. А спрос на туры во Вьетнам вырос сразу в 5,5 раза.

Среди экзотических направлений самый стремительный рост показали:

Вьетнам (+182%);

Тунис (+114%);

Иордания (+88%).

Все больше россиян стали выбирать Африку: общее число путешественников туда увеличилось на 40%. Кроме Туниса, больше туристов стало ездить в Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%).

В странах Азии также заметен рост интереса. Туристов стало больше в Китае (+65%), Японии (+52%), Сингапуре (+43%), Индонезии и Монголии (по +34%). В прошлом году Китай и Таиланд шли вровень, но теперь Китай вышел вперед – его выбрали 38% путешественников, предпочитающих Азию, тогда как Таиланд – 23%.

В европейских странах число туристов увеличилось незначительно – всего на 4%. Зато страны СНГ, которые ранее теряли позиции, вновь стали популярными – прирост составил 22%.