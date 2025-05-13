Жители Алтайского края в шесть раз чаще выбирали Вьетнам на майские праздники
В целом путешественники региона стали активнее выезжать за границу, как и россияне в целом
13 мая 2025, 12:45, ИА Амител
Жители Алтайского края стали активнее выезжать за границу на майские праздники. По сравнению с прошлым годом количество туристов выросло на 23%. Как и прежде, самыми востребованными оказались поездки в Казахстан – туда отправилось 46% от всех, кто выбрал зарубежное направление. Эта страна продолжает удерживать статус самого популярного направления среди жителей региона. Такие данные представили аналитики компании "МегаФон" и сервиса по бронированию туров "Слетать.ру".
На втором месте – Турция с долей 7% туристов. С небольшим отставанием за ней следует Таиланд. Четвертое место занимает Грузия, а Вьетнам уверенно замыкает пятерку лидеров. Причем именно Вьетнам показал наибольший рост – число путешественников туда увеличилось в шесть раз.
Если смотреть по всей России, то на майские праздники за границу отправилось на 11% больше россиян, чем в прошлом году, а спрос на зарубежные туры вырос сразу на 43%. Турция вновь стала лидером зарубежного отдыха россиян – ее выбрали 15% всех выехавших за границу. На втором месте Белоруссия (12%), третью строчку занял Казахстан (8%). В топ-5 также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Египет. По данным сервиса "Слетать.ру", на Турцию пришлось 35% всех бронирований, на Египет – 18%, на ОАЭ – 9%. А спрос на туры во Вьетнам вырос сразу в 5,5 раза.
Среди экзотических направлений самый стремительный рост показали:
- Вьетнам (+182%);
- Тунис (+114%);
- Иордания (+88%).
Все больше россиян стали выбирать Африку: общее число путешественников туда увеличилось на 40%. Кроме Туниса, больше туристов стало ездить в Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%).
В странах Азии также заметен рост интереса. Туристов стало больше в Китае (+65%), Японии (+52%), Сингапуре (+43%), Индонезии и Монголии (по +34%). В прошлом году Китай и Таиланд шли вровень, но теперь Китай вышел вперед – его выбрали 38% путешественников, предпочитающих Азию, тогда как Таиланд – 23%.
В европейских странах число туристов увеличилось незначительно – всего на 4%. Зато страны СНГ, которые ранее теряли позиции, вновь стали популярными – прирост составил 22%.
14:08:42 13-05-2025
В Нячанге сейчас хорошо уже, сезон дождей закончился, море спокойное, пляж там шикарный, солнце тропическое - красота :-) Бывал уже неоднократно там в прошлые годы :-)
14:43:24 13-05-2025
Сейчас сезон дождей во Вьетнаме только начался. На полгода.
21:19:14 13-05-2025
в сентябре...иногда бархатный сезон...и в феврале-марте