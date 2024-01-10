Жители Алтайского края в январе получат единое пособие в повышенном размере

Выплаты проиндексировали в проактивном режиме — получателям не потребовалось подавать заявления и посещать клиентские службы соцфонда

10 января 2024, 19:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 января 2024 года жители Алтайского края будут получать единое пособие в повышенном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения социального фонда России.

Выплаты проиндексировали в проактивном режиме. Благодаря этому получателям не потребовалось подавать заявления и посещать клиентские службы соцфонда.

Отметим, что единое пособие является наиболее востребованной мерой социальной поддержки. Сейчас ее получают более 6 тысяч беременных женщин и свыше 112 тысяч семей с 200 тысячами детей. После индексации прожиточного минимума выплаты семьям в регионе выросли на сумму от 300 до 600 руб.

В ведомстве напомнили, что ежемесячно пособие выплачивают семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания.